我是廣告 請繼續往下閱讀

▲慈惠在IG發文提及，已經搬完家，且感覺靈魂像被抽空，她靠著編織找回自己。（圖／翻攝自慈惠IG@tsuhui16888）

藝人宥勝捲入MeToo風波後演藝事業全面停擺，行事轉趨低調，也爆出和太太慈惠離婚的消息，不過兩人都沒有對外說明。近期慈惠在IG上發文，證實已經搬離台中家，她表示巨大的變動讓她感到靈魂被抽空，經過好一陣子的沉澱與自我修復，試圖透過編織找回生活的節奏。慈惠在貼文中表示，搬家的過程讓她身心俱疲，像是被抽乾了靈魂，在結束搬遷後，她度過了一段像是耍廢般的沉澱期。直到最近，她看到網路上喜歡的連帽圍巾樣式，才終於萌生了重新開始做點什麼的念頭。慈惠以往總是將重心放在家庭與孩子身上的她，但這次手拿著棒針，心裡想的不再是孩子，而是希望能親手織一個禮物送給自己的媽媽。可見在混亂過後，慈惠希望能回歸自我與原生家庭的溫暖依靠。但是重拾編織的過程並不如預期順利，慈惠表示，不知是太久沒動手感到生疏，還是手勁反應出心境，明明是最簡單的起針與上下針，她卻反反覆覆織了又拆不下4、5次，「要嘛太緊要嘛太鬆，要嘛掉針要嘛錯排」。直到夜深人靜的時刻，慈惠才在獨處中慢慢找回屬於自己的節奏。她自嘲不確定完成時是否早已春暖花開，但手上即將完成織給媽媽的禮物，令她充滿期待。