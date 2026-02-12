我是廣告 請繼續往下閱讀

Q：過年期間必須「輪班」，選擇哪一天能賺最多？

104人力銀行說明，春節連假的假別有3種：

1.休息日：2月14日（六）、2月21日（六）

2.國定假日：2月16日（一）、2月17日（二）、2月18日（三）、2月19日（四）、2月20日（五）

3.例假日：2月15日（日）、2月22日（日）

Q2：醫生護理師、民生消費從業人員等「排班制」上班族，春節上班有加班費嗎？

Q3：兼差打工族，9天連假都能領雙倍薪？

Q4：春節連假上工，老闆用紅包視為加班費，可以嗎？

Q5：春節連假上工，老闆可以將加班費換補休嗎？

農曆春節即將來臨，連假首日就在14日剛好是星期六，而每到國定連假期間，部分上班族或服務業可能還是要加班，對於加班費要怎麼算，104人力銀行也統整了最多人想知道的QA，讓你了解，哪天上班可以領到最多加班費，掌握個人權益。連續9天連假從2月14日（六）到2月22日（日），這段時間若要加班薪水怎麼算？排班制、時薪制也領得到加班費嗎？老闆用紅包取代加班費，或要求員工換補休，合理嗎？春節假期常見加班情境的5大QA一次看懂，幫助工作者掌握個人權益。根據104人力銀行計算，2月14日（六）連假第一天、2月21日（六）初五加班能賺最多加班費。根據《勞基法》，國定假日如果剛好遇到勞工的法定例假或休息日，必須在其他工作日給予勞工補假，而補假日的性質即為國定假日。由於小年夜2月15日適逢週日，於2月20日（五）補假，補假當日則為國定假日。當天加班前兩小時薪資以2.34倍計算（本薪1+加班費1.34），第三小時起薪資以2.67倍計算（本薪1+加班費1.67）。若月薪4.2萬元，平均每小時工資175元，不含本薪，加班一天8小時，可獲得175元 x 1.34加班費 x 2小時 + 175元 x 1.67加班費 x 6小時 = 469元+ 1,754元，共2,223元/天加班費。當天全天8小時薪資以2倍計算（本薪1+加班費1），不含本薪，加班一天可獲得175元x1加班費x 8小時，共1400元/天加班費。若非天災事變不得出勤。若出勤，不但要給雙倍薪(本薪1+加班1)，還要再給員工補休一天。不一定！醫師、護理師、民生消費從業人員多採「排班制」或「變形工時」，如果公司與勞工協商，把春節假日與其他工作日調動，春節上班則無加班費可領。104人力銀行提醒，但2月共有6天國定假日、4天休息日、4天例假日共14天排休，若2月休假天數少於14天，得視出勤日為休息日或國定假日給予對應的加班費。不一定。像是年貨大街、餐飲服務生的兼差族、臨時工，在國定假日2月16日（一）、2月17日（二）、2月18日（三）、2月19日（四）、2月20日（五）可領到雙倍薪，104人力銀行提到，若時薪為200元，當天工作4小時，可領200元x 4小時x 2(1本薪+1加班費) = 1,600元。其他非國定假日假期，2月14日（六）、2月15日（日）、2月21日（六）、2月22日（日），雇主可以視實際需要各自定義這5天為平日、休息日、或例假日，並須符合一例一休的規範。若定義是平日，就沒有加班費，只可以領到本薪；若定義為休息日，當天工作4小時，每小時時薪200元，除了本薪800元之外，還可以領200元x 1.34加班費x 2小時+200元x 1.67加班費x 2小時=1204元，共計2004元；若定義為例假日，不得出勤。不可以！104人力銀行表示，有些企業會認為春節連假員工上班給紅包補貼就好，但其實一碼歸一碼，春節連假上工紅包可視為員工獎酬福利一環，但無法視為加班費，仍須依照國定假日、休假日給予對應的加班費，例假日則不可加班。不行。104人力銀行說明，補休不能直接取代加班費，若要換補休，須由勞工主動提出，雇主不能單方面決定只能補休。若雇主違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，如經主管機關查證屬實，將依法處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。