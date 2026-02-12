我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍立委高金素捲入司法案件，民黨立委王世堅稱「相信她是台灣派」，引發綠營支持者質疑。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（12）日質疑，高金素梅是挺台派嗎？「希望王世堅多觀察，我個人認為這不是挺台派」。民進黨上午舉行「台美關稅談判滿意度民調」記者會，對於王世堅指原住民是台灣派說法，吳思瑤表示，在台灣不分族群應該都是挺台派，因此挺台派不應以族群分野、也不需要。吳思瑤指出，她長期觀察，高金素梅能去中國參與93閱兵大典、在立院殿堂用簡字質詢行政團隊、在國會稱「我們習近平」，質詢行政院長，這是挺台派嗎？「希望王世堅多觀察，我個人認為這不是挺台派」。發言人吳崢表示，台灣派的定義，不是現在最重要的事情，重要的事是，高金素梅身為國會的立委，是否涉入詐領助理費，及外界所質疑的，背後是否有中國資金？吳崢提到，有一些在野黨的委員，如立委羅智強等人，又出來攻擊司法，國民黨一直以來慣性詆毀司法人員的努力，他覺得非常惡質。吳崢說，若高金素梅委員有涉入不法行為，檢調會查個水落石出，若沒有涉入，也相信檢調會還她清白，呼籲大家尊重檢調行使職權。