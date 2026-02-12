我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿透過吉祥物猿氣證實「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬續約的消息。（圖／翻攝自IG@rakuten_monkeys_mascoten）

猿氣飛韓拍攝 河智媛動情告白

禹洙漢盼重振狀態 廉世彬喊話總冠軍

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」於昨（11）日透過官方社群發布影片，正式宣布韓籍成員河智媛、禹洙漢與廉世彬全數完成續約，確定續戰新賽季。這項消息猶如定心丸，一舉粉碎外界先前流傳「只剩一本柱」的揣測。對於能夠繼續披上樂天戰袍，河智媛難掩興奮直呼：「覺得十分驕傲！」並且期待再度站上球場與球迷相見，盼新賽季早日到來，重新投入熱血應援行列。此次續約影片特別安排樂天吉祥物「猿氣」遠赴韓國，捕捉3位女孩的生活片段，畫面溫馨又帶有驚喜感，河智媛笑說：「在聖水那一帶幾乎所有人都會多看幾眼、想拍照，看到大家那麼關注他，我自己也覺得很驕傲、肩膀都不自覺挺起來了呢！」禹洙漢則溫柔致謝，感謝猿氣特地飛往寒冷的韓國探班，展現球團對她們的重視。廉世彬更貼心準備近期在韓國爆紅的「杜拜巧克力麻糬」，讓猿氣嚐鮮，替影片增添趣味。談及續約心境，河智媛坦言：「因為在台灣第一支負責的球隊是樂天，所以特別有感情，也一直很希望能夠留下來。新賽季我會全力應援，希望樂天能夠再次拿下勝利！」她表示新賽季將全力以赴為球隊加油，期待再度見證勝利時刻。對於粉絲長久以來的支持，她也深表感謝，直言每當聽到「希望不要被忘記」的留言，都讓她備感溫暖，也提醒大家保持健康，屆時以最佳狀態一同迎接開季。禹洙漢則回顧冬季期間幾乎未在台灣公開活動，但仍收到許多粉絲私訊與YouTube留言關心，讓她深受感動，她形容樂天是一支充滿溫度的團隊，在自己遇到困難時，成員總會第一時間給予提醒與協助，她也坦承自己去年開季時身體狀況欠佳，一度對自己感到失望，因此新年度的首要目標就是維持健康、避免傷病，再以更好的面貌站在球迷面前：「今年我給自己的最大目標，希望能夠保持健康、不再生病，為粉絲展現更好的樣子！如果還能一起拿下冠軍……那就更好了！」被封為「勝利女神」的廉世彬回憶上季奪冠時刻，直言那是最幸福的結尾。整個賽季與球隊、啦啦隊夥伴以及球迷並肩作戰，讓她留下深刻情誼。展望新賽季，她希望能再次與大家攜手拚戰，朝冠軍目標邁進：「這一季我也會跟大家一起拼命應援，希望可以再一次一起拿下冠軍，請大家多多支持、好好期待喔！」她也向粉絲喊話，感謝一路以來的支持，並邀請尚未被她魅力吸引的球迷加入行列，期待2026年再創更多難忘回憶。