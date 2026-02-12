我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嫌犯犯案後一路南下逃逸，警方僅耗時5小時於雲林斗六將2名搶匪逮捕歸案。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區10日傍晚驚傳重大搶案！一名50歲婦人誤信假投資詐騙，攜帶610萬元現金前往介壽路與萬全路口與自稱是「幣商」的男子面交。怎料，對方竟然是一名搶匪，趁隙搶走裝有鉅款的包包。婦人見狀後，拚死護鈔搶回100萬元，仍遭劫走510萬元，嫌犯得手後一路逃逸。三重警方獲報後立即組成專案小組，運用科技偵查鎖定嫌犯行蹤，僅耗時5小時便跨區至雲林斗六將2名搶匪逮捕歸案，全案依法送辦。據了解，該名婦人日前在臉書誤觸虛擬貨幣投資陷阱，依詐團指示攜帶鉅款前往指定地點面交。交易過程中，婦人隨口詢問：「貨幣何時入帳？」而兩名車手卻支吾其詞、無法回答，婦人察覺有異試圖終止交易。眼見騙局破功，兩男竟直接由騙轉搶，動手強行奪取裝有現金的手提袋，婦人奮力抵抗雖保住部分款項，但犯嫌仍得手510萬元後騎乘機車逃逸，隨即展開南下大逃亡。警方獲報後火速啟動攔截圍捕機制，經調閱沿途監視器分析，鎖定犯嫌一路向南逃竄企圖製造斷點。專案小組掌握情資後兵分多路，於案發5小時內在雲林縣斗六市將兩名嫌犯壓制逮捕，現場雖僅追回60萬元贓款及作案手機，其餘款項流向不明。兩嫌落網後避重就輕，僅坦承依指示取款，警詢後全案依強盜、搶奪及詐欺等罪嫌，將兩人移送新北地檢署及少年法庭偵辦，並建請法院羈押。