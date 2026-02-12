我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《東森新聞》最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以45.5%支持度，大幅領先國民黨立委柯志恩的26.2%，雙方落差達19.3個百分點，幾近兩成差距，引發政壇議論。對此，前立委林濁水直言，這份數字透露出國民黨內部存在「關鍵票房毒藥」，若路線不調整，悲運只會一路走下去。對於民調結果，國民黨立委葉元之日前在政論節目《新聞大白話》中提出質疑，4年前柯志恩首度投入高雄市長選戰，便拿下約40%得票率，如今民調僅26.2%，他並不是太相信。葉元之強調，柯志恩近年來持續在高雄地方上深耕、勤跑基層，實力一定是比當年來得更強，暗指不應出現如此明顯落差。林濁水今（12）日在臉書發文指出，若將高雄選情與民眾黨在新北市三重、蘆洲區的市議員初選並列討論，該場初選中，黨主席黃國昌力挺、頻頻曝光的擬參選人周曉芸，卻意外敗給知名度不高的素人陳彥廷，他直言「到處露臉的漂亮金釵，民調敗給一沒有人認識、待在家樂福10年的售貨員，那又誰敢相信」？「兩黨奇蹟大演出，說明的不是什麼，就是黨中有超強效票房毒藥。」林濁水強調，山大王、獅大王、咆哮大王，為一己之私、不顧黨的死活，繼續戰鬥性十足地杯葛國防特別預算、台美關稅協議，不改挺中抗美路線的話，兩黨侯選人的悲運只會一路走下去。該民調由《東森新聞》委託雨晴指標行銷公司執行，調查時間為2月3日至9日，訪問對象為年滿20歲以上高雄市民，採住宅電話分層比例隨機抽樣，並搭配後二碼隨機方式抽樣，有效樣本1,070份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3個百分點，並依人口結構進行加權。