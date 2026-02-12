我是廣告 請繼續往下閱讀

一如預期，當民眾黨的八名立委不再有黃國昌之後，民眾黨的「小藍」路線立即轉向，同意將國防韌性的特別預算條例進入審查。但是，黃國昌的陰影依然長相左右，因為黃國昌的畢業作業版本，還是同樣會在後續的審議當中，如影隨形，而且持續散發扭曲國防大計的毒素！因為整個國防韌性的布局，才不是黃國昌膚淺的認知-只是對美軍購，事實上還有更多的保衛台灣年輕人，不必到第一線戰場的深刻用意，也是美國需要台灣幫忙無人機產業而伸出援手。這樣的局面關鍵，還真要說是選舉萬歲：政客再怎麼天不怕地不怕，選民的意志永遠是最後的仲裁！日本國會改選，高市早苗大獲全勝，藍白終於感受到選民的力量了，青壯藍、知識藍開始對於鄭麗文和傅崐萁所代表的向中國「一面倒」走向的憤怒與反彈，對於國防韌性的特別預算以及對美關稅談判的立場，都有了明顯鬆動跡象。當然，柯文哲也不想繼續黃國昌的莽撞和膚淺。可以預知國民黨業會轉彎，不過他們真正害怕的是「日本啟示錄」，這一場日本國會改選中，那些傾向中國的日本資深政客紛紛落選，長期的地方經營、深度的人脈政治全部失效，講更白話一點就是「基本盤無效」！從2025年大罷免大挫敗之後，藍白政客有一個迷思：就是基本盤就是一切，賴清德和卓榮泰德施政平淡，個人魅力欠缺，選民疏離感深重，所以投票率低迷、最後還是靠基本盤取勝。大罷免大挫敗就是如此，57%的投票率和2008年立委和總統大選脫鉤時的58.5%相差無幾，也和2022年的六都市長選舉投票率59.86%差不多。因此面對2026的九合一大選，藍白政客認定最後還是中間選民疏離、投票率偏低，只要抓住基本盤，再怎麼惡搞，最後還是守得住大半既有版圖，反正地方勢力根深柢固，根本不在乎社會的觀感。正如同日本那些還幻想和中國親近的派閥老政客一樣，以為投票率更低的日本，最後還是可以靠基本盤繼續牽絆執政黨，仍然可以靠吃地方根基老本呼風喚雨。這些日本被選民教訓的老牌政客們和藍白政客思維不分軒輊，但他們都錯估了在大多數日本人心中：中國的威脅真實存在而且與日俱增，日本必須更加自我強化，才可以保衛日本現有的生活和安全。高市早苗內閣就是呼應了這種「日本安全、印太安全、全球安全」的思潮，得到日本選民更多的信任與授權，特別是日本的年輕選民的支持。反觀台灣還有一堆小草盲信黃國昌，真令人唏噓。其實整個國際戰略趨勢，美國川普對台軍售的高度重視與焦慮，藍白卻都視若無睹，根本忽視了美國現在對台灣的安全之在乎，並非「愛台灣」而是「愛美國」！川普的國家安全戰略說得很清楚「台灣安全，美國安全」！台灣若是落入習近平之手，中國威脅就會直接從第一島鏈突穿到第二、第三島鏈，印太會被分成美軍難以兼顧的東北亞和東南亞兩大戰區，而且晶片還被習近平控制的話，全球都將是習近平予取予求。正因為如此，台灣雖然有居於世界前茅的防空飛彈和雷達網，但從習近平對解放軍大清洗的狂暴中也看出：習近平和普丁一樣，不在乎平民百姓和軍隊的犧牲，如同普丁，俄羅斯軍人在烏克蘭已經陣亡超過一百萬人，普丁無動於衷！習近平對解放軍的生命會在乎嗎？張又俠被清洗的一個原因，就是張又俠等人知道不能再像毛澤東一樣搞人海戰術了，也因此觸怒了習近平！確實，台灣人口和武器數量跟解放軍相比當然少、又有少子化壓力，解決之道也就是靠「無人機和無人船」捍衛前線，這也是谷立言和美國軍事委員會維克爾來台最關注的重點。只有「美國的腦」加上「台灣的手」，才有機會達到美國戰爭部「年產百萬架新科技無人機」的「拒止防禦」戰略目標，這也是賴清德國防韌性特別預算中，最重要的一部分。如果能夠理解這樣的國家安全，以及台灣傳統產業靠代工無人載具的產業升級契機，全民都該挺身譴責藍白惡搞，因為他們的非理性杯葛，只會害台灣年輕人面對習近平的盲目自信，當台灣無人機量能無法提升，將害台灣年輕人不得不站到戰場第一線。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com