隨著政府去年修法將把小年夜正式納為國定假日，勞動部提醒，今年小年夜（15日）、農曆除夕（16日）、春節（17日至19日）均為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工同意在國定假日當天出勤，工資應依法加倍發給。至於國定假日如適逢勞工「例假」或「休息日」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，應給予勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。勞動部進一步指出，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤情形。企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假出勤模式，欲比照政府機關出勤，可將今年小年夜適逢勞工例假，勞雇雙方可約定2月20日補假，以形成本次春節期間9天連假。雇主屆時如有需要勞工於春節連假期間加班，以月薪為36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時為例，其各日出勤及工資給付規定如下：一、2月14日、2月21日為休息日：依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給規定計算。🟡試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元二、2月16日、2月17日、2月18日、2月19日及2月20日（補假）為國定假日：依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。🟡試算：150元×8小時＝1,200元三、2月15日及2月22日為例假：非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。勞動部提醒，由於各事業單位營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。勞動部表示，勞雇雙方亦得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商因涉個別勞工勞動條件變更，仍應徵得勞工「個人」同意。至於勞雇雙方雖得協商約定將國定假日調移至其他「工作日」實施，仍應確明前開所調移國定假日休假日期，即國定假日與工作日對調後，因調移後國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假之原工作日即應使勞工得以休假，雇主不得減損勞工應有國定休假日數，始屬適法。勞動部再次強調，事業單位就國定假日與工作日對調實施進行協商時，相關口頭詢問或書表之製作，建議使勞工能夠充分表達意見為佳，減少後續爭議的可能。