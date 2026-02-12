蛇年房市詭譎多變，隨著時序即將邁入2026馬年，未來的房價走勢牽動著無數購屋族的心。知名房產專家李同榮今（12）日發布震撼的「2026房市預測」，直指台灣房地產市場將迎來長達50年未見的歷史性大轉折！過去那個高高在上的「台北天龍國」光環恐將逐漸褪色，取而代之的是「桃園、台中、高雄」強勢崛起，形成新三強制霸、南北均衡發展的全新局勢。
天龍國優勢不再？產業南移引爆「脫北」效應
過去半個世紀，台灣房市總是由台北領頭漲，其他縣市只能在後頭苦追。但李同榮分析，這樣的日子已經結束了。隨著高科技產業鏈（S廊帶）強勢往中南部移動，加上軌道經濟發酵，就業機會與資金不再只鎖在雙北。
李同榮示警，過去依靠「資源獨享」而房價高不可攀的台北市，正面臨前所未有的挑戰。雖然短期內不見得會發生毀滅性的台北房價下跌崩盤，但相較於中南部的爆發力，台北的「房價紅利」正在快速消失。隨著高鐵一日生活圈成形，年輕人與資金可能加速外溢，形成另類的脫北潮，這將是馬年房市最不可忽視的潛在趨勢。
告別唯我獨尊！全台迎來「房市三強鼎立」新時代
「天龍國將會消失！」李同榮語出驚人地表示，這裡指的不是台北會不見，而是那個「全台唯我獨尊、只有台北房產才值錢」的觀念將徹底被打破。
展望2026馬年，李同榮預言台灣將正式進入房市三強鼎立的戰國時代。未來的房市版圖，將由「北、中、南」三大都會區分庭抗禮，形成三足鼎立的態勢。中南部都會區因基期相對低、建設利多不斷，將展現比雙北更強勁的增值潛力。
總結：置產思維要換腦袋了
對於想在馬年進場的民眾，這份預測無疑是一記當頭棒喝。如果你的置產思維還停留在「買房一定要買台北」，可能將錯過這波資產重分配的機會。當房市三強鼎立成形，聰明的資金或許該開始往「非天龍國」的潛力區移動了。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
