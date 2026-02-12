繼好市多、全聯多次掀起甜點搶購潮後，近日量販超市家樂福也被挖出隱藏版優惠，社群平台Threads有網友分享，原價一條65元的頂級GODIVA巧克力棒，現在竟然只要「20元銅板價」就能入手，小學生都吃得起。超狂3折低價掀起好多人掃貨，還有人分享雖然貨架上標價可能還寫著特價49元甚至原價65元，但拿到櫃台掃碼一刷，確定是驚喜價20元沒有錯。
家樂福GODIVA巧克力1條20元！小學生都吃得起 推薦口味曝光
搶到頭香的原PO表示，價格實在是太便宜，忍不住一次帶走好幾條，還幽默笑說「30歲全款拿下5條」，開玩笑直呼「這價格小學生都吃得起」。
原PO消息一出，已在各大社群平台Dcard、Facebook掀起手刀朝聖網友曬出戰利品照，目前最多人買到的推薦特價口味是「GODIVA經典大師焦糖醬夾心牛奶巧克力棒」，以香濃牛奶巧克力包覆著流心的焦糖醬，是GODIVA的經典熱銷款之一。
提醒大家，有部分網友也在全聯福利中心發現同款神級甜點也有類似出清價，不過同時也有人回報已經搶完看不到。建議有興趣的民眾，可能要多跑幾家搶貨。
3折掃貨不怕標錯價！49元、69元「刷條碼變20元」有驚喜
展開掃貨的網友也有人回報，跑到店內一看，貨架上的標籤可能還寫著特價49元、或甚至原價65元，但拿到自助結帳機或櫃台掃碼一刷，螢幕顯示的金額卻實是驚喜20元沒有錯。
內行達人便推薦跟風的民眾，即使看到貨架標示49元也不要急著放回去，建議直接拿去查價機確認，或請店員幫忙試刷條碼看看，很有可能買到僅存還沒被搶空的20元GODIVA巧克力棒。
頂級皇室巧克力變便宜？降價真相公開：買到還是賺到
標榜「比利時皇室御用巧克力」的GODIVA，早在1926年於布魯塞爾由Pierre Draps創立，秉持精湛工藝打造經典黑巧克力、松露巧克力及創意夾心巧克力，享譽全球。為什麼頂級巧克力變得比超商巧克力還便宜？
入手的消費者發現，應該是這批巧克力有效期限較短，屬於即期品而被賣場以庫存出清價釋出，《NOWNEWS今日新聞》記者海巡甚至發現，全聯的全電商還直接在品名上標註「效期較短」的字樣。
提醒民眾若想囤貨，建議購買前先確認有效期限。而即期品隱藏優惠也常是少數店家或部分地區出清活動，實際價格與庫存還是以販售現場為準。
資料來源：家樂福、GODIVA、Threads、全聯
