永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產台南區聯合尾牙11日登場，席開130桌，計1,300位夥伴與眷屬一起同樂。活動現場星光熠熠，特別邀請歌手郭靜、曾瑋中，以及康康擔任表演嘉賓，輪番帶來精彩演出。摸彩活動更是大手筆準備20支iPhone 17作為壓軸好禮。永慶不動產暨永義房屋嘉南區經管會長蔡武霖說，去年房市未如前年熱絡，是相對辛苦的一年，所以更要好好的犒賞夥伴們，感謝大家一年來的付出。這次的不但尾牙福利不減，更特別把表演節目升級，除了重金禮聘金鐘主持人張文綺，還邀請三位超強歌手來演唱，希望能帶給夥伴們最難忘的夜晚。當晚節目由張文綺以專業又活潑的風格串聯整場晚宴，歌唱比賽出身的她也切換歌手身分為夥伴們獻唱；舞台演出則有原住民歌手曾瑋中、百變天王康康和純愛教主郭靜，三位實力派歌手帶來一首首耳熟能詳的歌曲；還有熱力四射的亞洲百大DJ Swallow(妖嬌)帶來動感的電音，將現場氣氛推向最高潮。最讓人期待的尾牙摸彩環節，台慶不動產嘉南區經管會長謝旺瑋指出，抽獎品項除了狂抽20支iPhone 17，還有電動滑板車、現金獎等，有吃、有看、有獎拿，要讓大家都能夠滿載而歸。有巢氏房屋嘉南區經管會副會長許品謙也說，尾牙不只是犒賞夥伴們的辛勞，更是凝聚夥伴向心力的重要時刻，也感謝永慶加盟總部的帶領，相信2026年，我們依舊能戰勝市場。