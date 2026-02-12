我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川宣布將於2月底請辭，正式投入新北市長黨內初選戰局，為藍營2026布局投下震撼彈；新北市長侯友宜隨即發聲力挺，更以「一棒接一棒，棒棒是強棒」形容接班態勢；至於原本有意爭取提名的新北副市長劉和然，也公開表態支持李四川參選，為黨內整合釋出明確訊號。對此，媒體人吳子嘉直言，若這件事搞砸，侯友宜的名譽恐將毀於一旦，並透露當中協調的內幕。吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》中分析指出，侯友宜、劉和然與李四川，3人之間的協調過程並不簡單，私下溝通耗費相當心力，但關鍵在於3方都有誠意。吳子嘉強調：「侯友宜是一個很有責任感的人！」其肩負延續國民黨在新北執政的責任，平時雖然低調寡言，但在這件事上態度堅定、一定要做到，若接班布局失手，恐對侯友宜一生聲譽造成衝擊。至於選情評估，吳子嘉在10日的節目上就曾指出，李四川目前民調僅小幅領先民進黨候選人蘇巧慧不到10個百分點，雙方差距並未拉開，若蘇巧慧再追上5個百分點，戰局隨時可能翻盤。他認為，前行政院長蘇貞昌投入輔選力道不容小覷，在土樹三鶯地區具備深厚基礎，但整體來看，雙方在「中間選民」與「年輕族群」的爭奪仍是關鍵戰場，蘇巧慧已有逐步追趕跡象。吳子嘉進一步分析，隨著選戰升溫，攻防勢必加劇，外界質疑李四川年齡偏高；也有人批評蘇巧慧從政背景過於單一，長年在父親光環下成長，無法體會基層年輕人面臨低薪、高房租、不敢結婚生子的現實困境。吳子嘉也提醒，在激烈對決中，蘇巧慧的政治家世恐成最大短板，而所謂土樹三鶯地區都是她的地盤？恐怕也未必真是如此。