總統賴清德昨日親上火線，催促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方軍售優先名單。國民黨團總召傅崐萁則表示，國民黨將提出自己的版本並與民眾黨協商，並強調政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。民眾黨立院黨團今（12）日表示，各方版本都可以一起討論，但現有的版本中，民眾黨團的版本是最好的版本。民眾黨立院黨團總召、立法委員陳清龍表示，民眾黨團支持提升國防自主，但納稅錢不能亂撒。針對軍購特別條例，各方版本都可以一起討論，但現有的版本中，民眾黨團的版本是最好的版本，相對於院版，除刪除不合理的空白授權，明確將美方已公布售予台灣的軍購項目納入，也要求行政部門編列預算以前，向國會與國人清楚說明軍購項目到貨情形、期程與對財政衝擊的影響評估。未來進行實質審查時，民眾黨團會確保人民納稅錢被花在刀口上。民眾黨主席黃國昌今日受訪時表示，民眾黨立場就是開大門走大路，對於各種版本就是持開放的心胸一起討論。黃國昌說，民眾黨的版本就是最好的版本，他們對於要買什麼東西在軍購特別條例中都寫得非常清楚，4000億在特別條例中沒有灌水、沒有空白支票，而且條例通過要編特別預算前，行政部門必須到立院進行專案報告，告訴大家過去幾千億買了什麼、到貨狀況，以及接下來要買什麼？又預期什麼時候可以到貨。黃國昌強調，民眾黨支持強化國防實力，但是台灣人的錢要花在刀口之上，各種不同版本大家可以一起討論，但是他相信最後通過的不會是行政院的版本。