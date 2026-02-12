我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院副院長鄭麗君率談判團隊10日赴美，再度針對台美關稅與美協商，據了解，鄭麗君此行將就美製車進口、農產品開放等項目進行談判，在與美方進行最後會議後，預計在台灣時間13日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。國民黨立委洪孟楷今（12）日受訪表示，政府在對美關稅談判上，應先向國人清楚說明談判內容與結果，包括是否有對台灣有利或不利之處，以及未來對產業發展的衝擊與相關評估。洪孟楷指出，若汽車、農產品進口全面零關稅，包含稻米、小麥、玉米等都降為零關稅，對農民的衝擊為何？若美國牛肉連內臟都開放進口，政府是否已有風險控管？這些都是國人真正應該知道的重點，也是他們一貫關心的問題。他強調，國民黨自始至終都支援政府與美國談判關稅，因為這是世界各國都在做的事情，但談判不是一味讓利，而應彼此有得有失，互相爭取最重要的核心價值與利益。當看到台積電前往投資、投入數千億元時，他也質疑台灣的競爭優勢究竟在哪裡。洪孟楷表示，民進黨過去在野時主張談判要公開透明、拒絕黑箱，如今也應以同樣標準要求現任政府。他說，朝野協商已排定於過年後第一個禮拜五、3月3日進行關稅談判專案報告；但若在報告前就已簽訂協議，且可能無法更改，這樣是要立法院背書，還是要全民背書？國民黨立委王鴻薇受訪也表示，「台美對等貿易協定」即將定案，但除了目前對外所知關稅為15%且不疊加外，社會大眾對於具體內容幾乎一無所知，包括我方對美國的巨額投資，以及所謂全面開放市場的項目，特別是工業產品與農業產品，哪些被迫開放、哪些為零關稅，外界完全不清楚。王鴻薇指出，她日前已取得資料顯示，我國對美國汽車關稅將從17.5%降為零關稅，且全面開放市場、取消限額，但經濟部至今不願正面承認，只是在簽約前兩天，才緊急找汽車產業與勞工工會協商。她質疑，這樣的作法是否合理，過去台灣簽訂對外貿易協定，從未有如此黑箱作業。王鴻薇表示，理解此次台美關稅貿易談判相當艱苦，但這不能成為欺騙社會大眾、採取黑箱的理由。她呼籲，在正式簽訂前，行政院應開誠布公向相關業者報告，不要等到協議已成定局，才要求各界概括承受。