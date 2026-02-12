威力彩今（12）日開獎，由於連30期槓龜，本期頭獎獎金上看13.5億元，在年前快來試手氣拼一波大紅包。命理專家王老師也透過影片分享，買彩券時透過三個開運技巧，可以提高中獎的機會，也許億萬富翁就是你！
第一招、用吉利的錢買彩券：比如發票中獎的小錢，尾牙中的紅包，是好運的延伸，幫你滾出大獎。
第二招、捐錢做公益：出門買彩券的路上，經過超商可以捐點零錢，這叫「先捨後得」。
第三招、借助貴人運：找你的好運生肖貴人，一個人氣場不夠，就找朋友一起，用做公益的心態去買彩券，也許下一個億萬富翁就是你。
🟡威力彩怎麼玩？最晚購買時間？
威力彩在開獎日當晚（周一、四）的投注截止時間為 20:00 準時結束。20:30將會現場轉播開獎實況。
🟡對獎時只要中兩碼就有獎，具體規則如下：
◾ 頭獎：第一區 6 碼 + 第二區對中（本周上看 13.5 億）。
◾貳獎： 第一區對中 6 碼（第二區沒中），獎金通常達數百萬甚至上千萬。
◾柒獎： 第一區中 3 碼 + 第二區中，獎金 400 元。
◾捌獎： 第一區中 2 碼 + 第二區對中，獎金 200 元。
◾玖獎： 第一區中 3 碼（第二區沒中），獎金 100 元。
◾普獎： 第一區中 1 碼 + 第二區中，獎金 100 元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
