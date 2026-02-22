我是廣告 請繼續往下閱讀

▲內政部次長馬士元，擔任防災士課堂講師。（圖／記者陳偉周攝）

▲內政部舉辦「新聞記者防災士專班培訓」，當天學員實際操作止血練習。（圖／記者陳偉周攝）

2026年1月27日，內政部長劉世芳出席消防署所舉辦「新聞記者防災士專班培訓」，開訓典禮時直言，記者總在第一時間趕抵現場，對面災難或是戰地現場，若具備防災士基本防災與避難能力，可大幅降低風險。她強調，媒體不只是災害報導者，更成為社會韌性的推動者。這場培訓的目的，不只在於一堂課，而是一場制度轉向。擔任課堂講師的內政部次長馬士元回顧，早在2009年，中央便透過「深耕計畫」協助地方建置全台368個鄉鎮市防災指揮系統，補強第一線應變能力；2018年則參考日本「自助、互助、公助」理念，提出7：2：1比例，7成靠自助、兩成靠互助，政府公助僅占一成。防災的主角，從政府逐步移向民眾。「防災士」制度便是在這樣的理念下誕生。一般民眾接受15小時訓練，涵蓋基礎急救、止血包紮與實作演練，通過測驗即可取得資格。目前已突破11萬人完訓，被視為災害發生時的「即戰力」，下一階段，內政部將防災士目標推向20萬名，培訓對象從替代役、備役役男延伸至國軍官兵，也向村里長、計程車司機、大樓管理員、物流從業人員與婦女團體擴散，超過半數村里長已取得資格。消防署指出，記者專班的設計，則多了一層戰地思維。課程涵蓋災害應變架構、預警制度、來源查核與風險溝通原則。當社群媒體充斥未查證的影像與傳言，錯誤訊息往往比災害本身更快擴散。培訓的核心，是讓記者在壓力之下仍能判讀風險、確認資訊來源，避免成為恐慌的放大器。消防署同時展現行政彈性，將原本15小時課程拆分為模組化單元，提升參訓便利性；目前全台約有19家具講師資格的培訓機構。跨部門合作從軍方到民間團體，逐步形塑一張更綿密的防災網絡。馬士元形容，防災架構需要「共同語言」，透過全國性演習與常態化演練，讓中央與地方形成默契。當韌性社區愈普及，國家的承受力便愈強。培訓20萬防災士，看似政策數字，實則是一場社會動員。當計程車司機熟悉避難路線，里長懂得災情通報，記者具備風險溝通能力，防災就不再只是政府任務，而是全民共享的能力。