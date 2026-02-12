我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市某國小一名科任黃姓老師，近日在社群網站上被指控有不當管教的情形，不僅會用言語侮辱學生「社會敗類」、「廢物」，還會針對特定族群或是看不順眼的人進行霸凌，包括罰站、罰寫、藏習作等，無奈嘆：「我國小被她虐待到現在心理還有陰影。」《NOWNEWS今日新聞》訪問當事人，曝光該師的誇張情形，而校方也表示將由發言人做出回應。一名於國小期間曾被黃姓老師教導的女網友向《NOWNEWS今日新聞》透露，該師會刻意將學生的習作藏起來，以此不讓下課、放學，甚至訂正正確還會丟習作在學生身上、不讓孩童去上廁所、翻倒書包或抽屜窺探隱私、大聲唸出學生的交換日記羞辱、拿刀威脅「手切掉就不用寫功課」、散播學生的不實謠言等誇張事蹟。另指控該師經常對看不順眼的學生罰站或罰寫，「荒唐程度差不多是上課了哈欠、揉了眼睛就被罰站。」甚至還會用言語霸凌，包括社會敗類、廢物、沒有用的人等字眼，還帶頭針對單親、隔代或貧困的學生進行集體霸凌，「沒來由的突然虐待學生，像呼吸都是個錯，只要她想打你，站著也會遭殃。」面對求學時期悲慘經歷，忍不住嘆：「都是很零散但是很磨人的精神壓榨，卻每天發生在我們身上。」至於是否有學生或家長向校方反應？她透露，在學期間有向家長告知該師的狀況，且也不止一位同學的父母至學校了解狀況，但校方僅在中間協調，「說老師的教育方針是比較嚴厲的，孩子去接受輔導，輔導老師也是強硬灌輸孩子老師沒錯。」但沒有學生敢直接向該師反抗或反應，「因為她會威脅如果告狀就『死定』了。」據了解，該師目前還在校園任職，但因被檢舉太多次從班級導師轉任為科任老師。而爆料該師的貼文也已在社群網站Threads上引發討論，底下更釣出不少曾被該師教導過的學生留言。對此，而記者也向校方進行詢問，表示昨（11日）晚間第一時間就有看到貼文並掌握，目前正在積極處理當中，也已向相關單位報告，預計今（12日）下午將進行校安通報。校方提及，該師教學認真，並未有霸凌情形。由於該師目前人在南部，詳細情況有待進一步瞭解，但也強調會公正且客觀處理；若查證屬實，將會依法行政。