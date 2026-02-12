我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名目前就讀高中的學生爆料，自己於國小期間曾遭到該師拿簽字筆插頭、甚至逼去XX。（圖／當事人授權提供）

位於桃園市的某國小一名科任黃姓老師昨（11日）遭到發文控訴，稱其在教學期間經常做出不當管教，包括言語霸凌、不讓學生上廁所、故意將習作詞藏起來不讓下課等行為，底下更釣出一批受害學生，誇張行徑全被曝光。而一名目前就讀高中的男學生更爆料，自己在國小三、四年級時被該師教導，卻於課堂期間遭到簽字筆插頭，甚至還控訴「想逼我去XX」。對此，校方也做出回應了，預計今（12日）下午將進行校安通報。從對話紀錄中可見，男學生提及自己目前已就讀高中，「然後我三、四年級給她帶，她都拿簽字筆插我頭，有一次還很誇張，想逼我去XX。」據了解，目前該師仍在學校任職，但由於遭到檢舉太多次，已經從班級導師轉為科任老師。此外，該師擔任班導時就有不少爭議，曾被家長投訴用水果刀恐嚇學生，稱「把手剁掉就不用寫功課」等語，導致學生性格大變、功課嚴重退步。家長忍不住質問該師，而該師卻辯稱只是為了削水果，非有意恐嚇。而在社群網站上發文的劉姓女子也透露，班上學生多為不敢反抗或反應，「因為她會威脅如果告狀就『死定』了。」針對該師是否涉及不當管教一事，《NOWNEWS今日新聞》也向校方進行詢問，而校方稍早也火速做出回應，表示昨（11日）晚間第一時間就有看到貼文並掌握，目前正在積極處理當中，也已向相關單位報告，預計今（12日）下午將進行校安通報。校方提及，該師教學認真，並未有霸凌情形。由於該師目前人在南部，詳細情況有待進一步瞭解，但也強調會公正且客觀處理；若查證屬實，將會依法行政。