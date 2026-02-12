我是廣告 請繼續往下閱讀

包括主動群益台灣強棒（00982A)、主動安聯台灣(00993A)、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）共4檔主動式台股ETF上榜最多；市值型元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）、群益台ESG低碳50（00923）共三檔居次。

根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，總人數來到1260萬7312人，連續三週創新高，台股ETF受益人數上週增加35萬7367人，統計今年來已增加433822人。進一步觀察台股ETF受益人上週增加前十名排名來看，主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易分析，市場預估台股企業獲利2026年為年增兩成水準，且可望持續上修。台灣12月景氣燈號再度回到紅燈，顯示國內經濟動能正處於強勁擴張期。整體而言，AI相關產業仍是推升景氣的重要引擎，未看到明顯降溫跡象現階段台股還是以選股不選視為最佳策略，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是持續發酵的重要推力。群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。台股長期呈現多頭趨勢。