2026年底九合一大選逼近，國民黨在新北市拍板由李四川出戰後，其他縣市布局卻仍霧裡看花；台中市長盧秀燕更公開表態，認為初選民調排在「3月底」太晚了，台中市長與新竹縣長提名遲未定案，黨內雜音四起，也讓不少藍營支持者憂心忡忡。對此，精神科醫師沈政男直言，台中初選時程其實不算晚，且對江啟臣來說更有利；新竹縣「三腳督」情況下，仍會是由徐欣瑩保持領先。沈政男在個人YouTube頻道分析指出，因李四川任期至2月底才結束，新北相關程序自然延至3月，台中安排在3月底完成民調並非拖延。外界擔心公布民調日期會遭對手「守電話」操作、刻意操作結果，他則認為影響有限，因為真正會守電話的大多是自家支持者，而支持者在回答時，通常會傾向選擇勝算較高的人選。對於部分藍營支持者質疑，黨中央動作慢、像在扯後腿，沈政男則認為不必過度焦慮，因為選民是有智慧的，不會因為提名晚幾週就改變政治立場，唯一的變數在於，提名較晚會壓縮正式競選期，但其實從3月底開始，一路到年底投票，時間上來看仍算非常充裕。沈政男接著提到，新竹縣戰局確定維持「七成民調、三成黨員投票」的七三制規則，國民黨主席鄭麗文態度強硬，未因爭議動搖；徐欣瑩雖然對制度有所不滿，但沈政男認為無須過度抗議，「該你的就是你的，煮熟的鴨子不會飛掉」。沈政男引用2月4日《美麗島電子報》民調指出，在三腳督情況下，徐欣瑩支持度32.3%，領先民進黨可能人選鄭朝方的27.3%，以及同黨陳見賢的16.5%，呈現穩定優勢。依此結構來看，七三制未必成為阻礙，關鍵仍在黨員與支持者如何判斷誰最有勝算，要相信黨員的智慧。