▲蔣萬安、民進黨台北市長潛在參選人：網路聲量排行。（圖／QuickseeK提供）

▲蔣萬安、民進黨台北市長潛在參選人：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲民進黨台北市長潛在參選人：自媒體經營表現數據。（圖／QuickseeK提供）

九合一選舉熱度逐漸升溫，台北市長蔣萬安將在年底競選連任，根據TVBS 1月底最新民調，蔣萬安的施政滿意度高達63%，創他就任市長以來新高。蔣萬安的競選對手迄今未出爐，民進黨被點名參選北市長聲量高者包括行政院副院長鄭麗君、王世堅，然而民調顯示，蔣萬安無論是對上鄭或王，其支持度都保持在六成以上，領先對手的幅度都相當大，對鄭領先37個百分點、對王世堅則領先33個百分點。綠營對於北市長人選至今仍未有定論，被點名或討論者眾，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委沈伯洋、吳思瑤、王世堅、民進黨前秘書長林右昌、台北市黨部前主委吳怡農。透過QuickseeK快析輿情資料庫盤點他們近三個月來的網路聲量，可粗分為三梯隊，第一梯隊卓榮泰136萬則、沈伯洋116萬則，聲量贏過蔣萬安的104萬則，卓身為現任閣揆，不管政策議題，或者行政立法兩院互動的討論，都與他有關，沈伯洋則透過「抗中保台」的各種主張，在深綠與意識形態戰場上有極強號召力。聲量排行第二梯隊吳思瑤31.9萬則、王世堅24.5萬則、鄭麗君18.2萬則。吳思瑤過去幾個會期一直擔任黨團幹事長，這會期轉任政策會執行長，一直擔任黨內砲手角色，她近3個月來的熱門話題也是來自政治攻防，轟「發動大惡罷的是國民黨」。王世堅的熱門話題範圍很廣，包括他在立院質詢法務部長，痛批廢死政策「假仁假義」，另一則熱門話題則是他在校園演唱「沒出息」。鄭麗君聲量集中在1月下旬出現突破性進展的台美關稅談判。聲量排行第三梯隊的吳怡農8.9萬則、林右昌1.4萬則。兩人的情境恰好相反，吳怡農是這7名民進黨人當中，唯一一個正式表態爭取台北市長提名者，然聲量顯示了他的行情；林右昌未表態參選，且也是這7名民進黨人當中目前唯一沒有職務者，然而無論如何，這兩人的聲量都跟蔣萬安聲量差距相當大。近一步分析眾人的網路好感度，蔣萬安的網路好感度處於中間值0.48，雖然他執政穩定，但身為首都市長，面臨議會、媒體跟市民的強力監督，並非完全零負評，在蔣的熱門話題中，就有人抨擊他「北捷砍人事發至今，蔣萬安沒有一句道歉」但擁護蔣的力道也很大，不少人回擊「這事件和市長甚至連間接的關係都没有」、「這有什麼好道歉的？」。而7名民進黨潛在北市長參選人的網路好感度表現，卓榮泰聲量雖最高，但他的好感度僅0.27，沈伯洋也僅有0.35，兩人雖然聲量勝過蔣萬安，但好感度卻是7人當中倒數1、2名。王世堅與鄭麗君的好感度則相當亮眼，王世堅好感度0.91，成功將個人色彩轉化為好感度，熱門話題如「唱金句」、「送春聯」，鄭麗君好感度0.6，正面話題是台美談判成功具備「國家級專業感」，走「高質感、低衝突」路線。至於大家的自媒體經營表現，蔣萬安在社群（FB）上，具備51.2萬高粉絲數，貼文平均互動數19745次表現不俗，民進黨7人的社群貼文平均互動數都不如蔣，其中互動數最高的是王世堅17859次，他在FB僅發13篇文，但平均互動數卻緊追蔣；鄭麗君則是發文最少，僅7篇，但「台美談判」等話題極具擴散力，支持者轉發意願強，互動數12387次，屬「高專業度、高擴散性」的人選。沈伯洋和卓榮泰在Threads的平均互動都高達1.7萬，卓有行政院長資源，在統計時間內，於FB、Thread等平台發文共211篇，但若將各平台互動數拆開來看，卻都未破萬，參照前述好感度分析，其聲量大多來自政務攻防與負面批評，如何將「院長聲量」轉化為「市長好感」是其最大挑戰。綜前所述，從民進黨人的自媒體經營表現來看，王世堅是目前在「好感度」與「社群爆發力」上唯一能直接威脅蔣萬安的人選。鄭麗君具備最高質感的擴散力，適合作為北市「中間、知識選民」的突破口。而沈伯洋與卓榮泰雖有百萬聲量，但多屬「同溫層」或「負面對抗」，在爭取中間選民上較為吃力。蔣萬安無論在傳統民調或網路輿情數據上，都展現出高人氣，加上台北選民結構長年「藍大於綠」，若綠營最後提名的人選，使年底選戰流於政治口水或高衝突的負面對抗，恐難以撼動蔣萬安穩健的執政形象。卓榮泰與沈伯洋雖是聲量百萬的重量級選手，但好感度全場最低，聲量多集中於同溫層內的政治攻防，對於爭取中間選民、突破藍綠基本盤的效益有限。王世堅擁有全場最高好感度，強烈的個人風格很「接地氣」，具有超越黨派的高人氣。鄭麗君走的是高質感、低衝突路線，最能吸引對市政品質有要求的中間及知識選民。或許，鄭、王才是真正具備挑戰北市現任者實力的「有看頭」人選。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com