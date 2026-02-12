我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德11日開記者會喊話，呼籲朝野政黨年後開議即刻實質審議、儘速通過國防特別條例。在談到朝野互動，賴清德說，這屆立法委員有許多是出身地方議會，但地方議會運作方式跟中央、立法院、行政院的運作是不一樣的。《NOWNEWS今日新聞》整理本屆立委名單，113席立委當中，有53席立委當過議員，雖未過半，但比例確實相當高。名單如下：國民黨26人，包括牛煦庭、徐欣瑩、黃仁、馬文君、徐巧芯、楊瓊瓔、陳超明、鄭正鈐、陳玉珍、賴士葆、李彥秀、王鴻薇、萬美玲、羅廷瑋、葉元之、魯明哲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、林思銘、羅智強、謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、涂權吉。民進黨26人，包括吳琪銘、張宏陸、王美惠、黃捷、李柏毅、王定宇、陳亭妃、郭國文、賴惠員、王世堅、李坤城、林宜瑾、陳秀寶、吳沛憶、李昆澤、陳素月、林俊憲、何欣純、吳思瑤、莊瑞雄、沈發惠、陳俊宇、黃秀芳、楊曜、劉建國、林淑芬。民眾黨1人：陳清龍對於賴清德的說法，曾任台北市議員的藍委王鴻薇說，這是看不起地方議員，甚至帶有嚴重的職業歧視，民進黨立委吳思瑤、王世堅也都當過議員，賴清德為了抨擊在野黨，竟連自家立委都罵進去，難道也覺得這些同黨立委不夠格嗎？曾任台中市議員的民眾黨立院黨團總召陳清龍也批賴清德權力傲慢，不尊重民代，賴清德自己是公衛出身，那賴也可能不懂國防、不懂《憲法》，不懂長毛象！曾任嘉義市議員的王美惠說則說，很多立委都是議員出身，議會也一樣要審預算，但賴清德只是要提醒在野黨，不應再繼續阻擋國防預算，這樣不利台灣的國防安全，在野黨不必過度解讀賴清德的善意提醒。