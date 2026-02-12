我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍立委高金素梅近日遭檢調搜索，疑似涉入詐欺案，民進黨立委王世堅日前喊出「高金素梅是台灣派」，引外界解讀王世堅力挺高金素梅？對此，王世堅的好戰友、前立委高嘉瑜今（12）日表示，世堅大哥應該是認為原住民基本上是愛台灣，但有些人如果藉著原住民身分到中國獲取不當利益，政府也應該依據國安相關法令要去了解，畢竟現在中國滲透和認知作戰無孔不入。高嘉瑜今受訪時幫忙緩頰表示，世堅大哥已經駁斥說這是斷章取義，相信世堅大哥是相信司法會獨立辦案，相信很多人也不能認同高金素梅曾說「我們習近平」，尤其是熱愛台灣的原住民，所以世堅大哥應該是認為原住民基本上是愛台灣，但有些人如果藉著原住民身分到中國獲取不當利益，政府也應該依據國安相關法令要去了解，畢竟現在中國滲透和認知作戰無孔不入，高金素梅過去的問政確實有很多受質疑的地方，不過仍要等待案情調查後才能判斷。高嘉瑜更強調，希望台灣人都是愛台灣，不會受到中國資金影響，若有，希望政府嚴厲偵辦處理，享受民主自由的同時不受認知作戰的侵擾。另外，針對照片數度被詐騙集團拿去盜用，高嘉瑜也自信地打趣說道，她的照片已經常常被盜用，而且都是同一張，但相信全台灣人都知道她是靈魂歌姬，很少人不知道她是高嘉瑜，這個詐騙集團應該不住台灣，才完全搞不清楚台灣的狀況。