▲愛成來來經紀公司發聲道歉。（圖／@planckstars）

公司先道歉切割 拍賣泳裝再點火

▲PLANCK STARS經紀公司道歉後，竟宣布拍賣該泳衣，引發外界熱議。（圖／翻攝自Planck Stars@planckstars）

支持與質疑並存 經紀公司呼籲理性看待

▲日本女團「Planck Stars」日前到札幌雪祭表演，成員愛成來來在暴風雪中只穿著泳衣就上台惹議，為此公司發聲回應：當天穿著是藝人個人意願。（圖／X@planckstars）

日本地下偶像女團PLANCK STARS日前受邀參加札幌雪祭活動，未料演出過程卻意外引爆爭議，成員愛成來來在零下低溫的戶外舞台上竟當場換上泳裝演出，畫面在社群平台迅速擴散，引發大批網友熱議。有人質疑此舉恐危及身體健康，也有人擔心是否涉及不當操作，事件迅速升溫，成為日本娛樂圈近期焦點。經紀公司隨後道歉，未料下一步又宣布將拍賣愛成來來於雪祭穿著的泳裝，引發外界熱議。面對輿論壓力，PLANCK STARS所屬經紀公司隨即發表聲明，強調該次泳裝演出為成員個人意願，並非公司指示或強迫。不過，即便如此，公司仍承認在管理層面負有責任，對於演出內容引發爭議向大眾致歉，並表示將深刻反省，避免類似情況再次發生。聲明中特別提及，已嚴正告誡成員在寒冷環境下務必做好保暖措施。然而風波尚未平息，經紀公司隨後再度發布公告，宣布將於2月14日在名古屋舉辦公演活動，並公開拍賣當天愛成來來於雪祭穿著的泳裝。公司解釋，此舉是為了「防止未來再發生相同事件」，同時也註明該泳裝已完成清洗程序。這項決定卻讓外界再度譁然，不少網友質疑公司是否將爭議轉化為商業操作，討論聲浪再度攀升。事件在網路上形成兩極反應，一派粉絲認為偶像自主選擇舞台造型並無不妥，且地下偶像文化向來強調突破與話題性；另一派則認為在極端氣候下穿著泳裝演出存在健康風險，公司不應僅以「個人意願」作為回應理由，拍賣行為更被部分輿論解讀為趁機炒作，讓爭議延燒時間更長。經紀公司最後呼籲大眾理性討論，請勿對成員、工作人員或活動主辦方進行過度攻擊與誹謗，公司再次為演出安排致歉，並表示未來將更謹慎評估活動內容與安全性。