住在英國的台灣網紅「馬克太太」官芷儀昨（11）日晚間發文透露，她帶著英國婆婆落地台灣，卻被告知其持有的"British subject"（英籍人士，直譯為英國臣民）護照的無法免簽入境，不得已需轉飛香港補辦簽證，差點被遣返，更擔心趕不上回家過年。對此，外交部今回應，由於此類人士通常仍受英國移民管制，並不自動享有在英國居留或工作之權利，亦不被歐盟視為英國國民，故因簽證問題未能入境。外交部已請相關駐外館處就該案提供最迅速之協助，設法於今日內取得簽證。馬克太太昨發文提到，由於婆婆護照屬於"British subject"（直譯為英國臣民）類型，無法適用英國一般護照免簽入境。然而，外交部網站上卻完全沒有註明，機場的移民署人員也都沒有頭緒，甚至沒人看過英國臣民護照，導致婆婆必須轉飛往香港的台灣辦事處補辦簽證，她雖沒有要責怪英國的華航地勤的意思，卻仍非常無奈。一、依據《1981年英國國籍法》，英國國籍可分為六種：「British Citizen」英國公民）、「British OverseasTerritories Citizen 」（英國海外領土公民）、「British Overseas Citizen」（英國海外公民）、「British Subject」（英籍人士）、「British National（Overseas）」（英國國民（海外））及「British Protected Person」（受保護英國人士。不同類別之權利義務各有差異。二、關於「British subject」（英籍人士）身分之性質：持此類護照者得以持有英國護照，並可向英國駐外館處請求領事協助與保護；惟此類人士通常仍受英國移民管制，並不自動享有在英國居留或工作之權利；此外，亦不被歐盟視為英國國民。上述內容為英國政府（www.gov.uk）一般性說明，個案實際適用仍以英國主管法規與相關文件為準。三、就本案實務處置：本案當事人因簽證問題未能入境，外交部已請相關駐外館處就該案提供最迅速之協助，設法於今日內取得簽證，並積極協調相關單位，協助當事人儘速完成必要程序，以便順利入境。四、為避免類似資訊誤傳或民眾疑慮，外交部將持續盤點並檢視相關網站內容，並會同相關機關適時將參考資訊揭露於官方網站，供民眾查詢參考。