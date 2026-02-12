我是廣告 請繼續往下閱讀

農業部今（12）日於行政院院會報告「廚餘養豬轉型進度」。農業部表示，政府已明確律定今年12月31日為全國廚餘養豬轉型最後期限，並透過分階段管理與配套輔導措施，協助業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低非洲豬瘟疫病風險，確保我國養豬產業永續發展。農業部說明，在中央與地方相關環保及農業主管機關協力推動下，截至115年1月31日止，已有243場養豬場完成AIOT溫度監控設備建置，並經納管得使用廚餘養豬最晚至115年12月31日止；另有157場已申請轉型飼料補助，由政府協助轉用飼料養豬。農業部指出，除輔導養豬場轉型外，政府針對禁運禁宰期間受影響之承銷人、肉品市場、屠宰場、活豬運輸車駕駛及傳統肉攤等業者，所提出的一級生產鏈產業補助支持方案，已陸續完成補助審核與撥付作業，多數項目撥款進度已達九成以上。農業部提到，在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，目前滯留豬隻去化進度達68%，情形良好，肉品市場交易秩序及價格維持穩定，國產豬肉之民生供應無虞，後續政府將持續加強稽查，防杜非法使用廚餘，確保養豬產業平順轉型。行政院長卓榮泰則說，去年10月21日於台中檢驗出首例非洲豬瘟案例，到11月6日清零解封，期間面臨非洲豬瘟疫情嚴峻挑戰，感謝從中央到地方防疫人員的投入，以及養豬農友、農民團體及全國國人的合作，大家將損害控制在最小範圍，也共同守護這產值高達2千億元的養豬產業。卓榮泰提到，在去年確立「廚餘養豬轉型」的政策方向，農業部及環境部並於今年1月啓動廚餘養豬轉型計畫，原有435場廚餘養豬場，已經有192場表達不再使用廚餘養豬，占了48%的豬隻頭數，短期內已初步顯現績效，後續仍請相關部會及地方政府，持續以最高標準落實非洲豬瘟防疫工作。