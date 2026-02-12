我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政府準備為去年的「60天免簽政策」踩下煞車，擬將停留期限改回上限30天。官方指出，多數外籍旅客平均停留時間約為21天，縮減天數不影響旅遊體驗；觀光業界則對此表示支持，認為此舉有助於打擊非法打工與地下產業，同時也密切關注在區域競爭加劇之際，政策微調對觀光復甦節奏的影響。旅遊與體育部常務次長娜特麗雅（Nutthariya Thaweewong）指出，總理已批准成立跨部會小組檢討現行免簽規則，重點對象包含去年擴大至93國、停留60天的免簽措施。這套方案原為前總理賽塔（Srettha Thavisin）推動的疫情後振興計畫，旨在透過延長停留天數與開放更多國家，快速拉抬觀光動能。娜特麗雅表示，旅遊與體育部提交的研究報告建議將免簽天數調回30天。移民局與國安單位多數贊同縮短天數，認為這能有效防堵外國犯罪集團利用長天數免簽進行「長期滯留」。她強調，觀光客平均停留約三週，遠低於現行的60天上限；具備久留需求者仍可依現行規定向移民局申請延長，程序維持不變。官方資料顯示，60天免簽自2024年7月生效後，確實帶動中國、台灣與印度旅客顯著成長。然而，治安單位隨後發現有人利用此漏洞經營人頭公司或無牌旅行社，甚至非法打工，嚴重侵害本地業者權益。旅遊業界因此呼籲，應在維持免簽框架下回歸30天規範，並搭配更嚴格的查驗機制。泰國旅遊代理商協會（ATTA）理事長塔那蓬（Sisdivachr Cheewarattanaporn）支持縮短天數。他指出，真正待滿兩個月的觀光客極少，長天數免簽反而常被當成「工作簽」誤用，衍生出黑導遊與侵蝕市場的人頭公司。對業界而言，只要保留免簽機制與延長選項，縮短停留上限是相對溫和的調整。他同時促請政府在景氣走緩時維持政策穩定性，為航空公司與旅遊業提供可預期的經營環境。從區域競爭角度看，簽證鬆綁已成各國競爭工具。中國近期擴大對多國的短期免簽，帶動入境旅遊回升。對台灣旅客而言，泰國去年的60天政策被視為極其友善，如今若改回30天，雖仍具競爭力，但在品牌形象上難免呈現收緊信號。目前新內閣雖仍在組成中，娜特麗雅強調看守內閣有權處理此類技術性調整，不影響時程。旅遊部門提醒，即便未來天數調回30天，93國名單仍維持不變，旅客只要備妥回程機票與訂房證明，多數人感受不到差異。由60天拉回30天，對多數短期行程旅客而言影響有限。未來的核心考驗在於政府能否在便利入境的框架下，落實有效的查核與執法，使觀光市場在安全與活力之間取得平衡，避免將遊客推向競爭對手。