我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川宣布將於2月底請辭，3月起回到熟悉的新北投入市長選戰，形同為國民黨在新北提前定錨；原本也有意爭取提名的新北副市長劉和然隨即表態全力支持，宣布不參選，藍營新北布局迅速整合到位，藍軍在關鍵戰區的部署正式進入實戰節奏。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，川伯上陣，蔣啟川連線成形，藍軍南征勝率拉高。鈕則勳11日在臉書發文指出，李四川是在完成輝達（NVIDIA）簽約後才宣布參選，此舉不僅為其增添政績光環，更替後續選戰鋪陳有利基礎。重大投資案的象徵意義，讓李四川在經濟發展與招商能力上加分不少，對爭取新北選民認同具有加乘效果。若再與台中最可能出線的人選江啟臣形成呼應，藍營在北中兩大都會區將呈現「攻守兼具，相互拉抬」的戰略態勢。鈕則勳進一步指出，隨著輝達案促成蔣萬安與李四川形成緊密的「雙北聯盟」，再加上劉和然退讓整合，新北藍軍已完成內部團結。在與民眾黨的博弈中，國民黨籌碼明顯增加，藍白協商若以新北為核心，藍營幾乎掌握主導權，黃國昌恐怕只能退而求其次尋找其他突破口。鈕則勳也觀察，若新北確定由李四川出戰，接下來台中即便採全民調方式決定人選，立法院副院長江啟臣出線機率也極高，屆時形成蔣萬安、江啟臣、李四川的「蔣啟川」北中連線，再加上桃園在張善政坐鎮下相對穩固，藍軍有望守住北台與中台的核心版圖。鈕則勳續指，當基本盤穩住後，藍營便能將火力轉向南二都，為台南謝龍介與高雄柯志恩拉抬聲勢，迫使綠營不得不重兵回防。如此一來，即便彰化與新竹縣選情仍有變數，在整體戰略牽動下也可能維持穩定，讓2026選戰格局朝對藍軍有利的方向發展。