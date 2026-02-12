我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前立委林國成去年7月20日參加黨內舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」的公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經，該活動更透過民眾黨自媒體「民眾之聲」直播。總統府因此對林國成提出告訴。台北地檢署今（12）日偵結，認定林國成言語已於踰越一般人可合理忍受範圍，依法提起公訴。對此，林國成表示，有錯就認，絕不迴避，尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。林國成回應表示，「身為政治人物，對自身言行負完全責任，針對去年7月本人為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避。在此再次為本人言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意。」林國成指出，「未來本人將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。更期望為政者面對人民的聲音，除了追究用字遣詞外是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。」