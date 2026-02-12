我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭恩宇（如圖）離世，享年40歲，引發演藝圈震驚。（圖／翻攝自鄭恩宇IG@eun_woo109）

鄭恩宇遭欺騙崩潰！黃英龍心碎：一路好走

▲黃英龍發文公開與鄭恩宇生前對話，語氣悲痛不捨。（圖／Instagram／yladybird）

鄭恩宇是誰？演出《太陽的新娘》爆紅

鄭恩宇（정은우，本名鄭東鎮）過世！憑藉電視劇《太陽的新娘》爆紅的40歲男星鄭恩宇過世，靈堂將設於新高麗醫院，預計明（13）日中午出殯，家屬與相關單位呼籲外界給予空間。而鄭恩宇生前摯友、設計師黃英龍透過社群IG公開2人私下對話，對方氣憤揭露過去4年間於圈內所遭遇不平之事，自己沒能及時給予情緒價值，黃英龍寫下懊悔，黃英龍昨於社群IG曬出與鄭恩宇的私訊對話，鄭恩宇曾提到：「這世上真的很多說謊成性的人，也很多騙子，原來我在電視台就是個傻瓜。」他也坦言，被人傷害後，卻試圖從接近自己的人身上尋求安慰，並感嘆「為什麼大家要那樣活著！」語氣沉痛。對話中，也可見鄭恩宇揭露自己過去4年間屢遭背叛，對稱兄道弟的朋友感到失望，「我也會好好撐住的」，黃英龍見狀沒能及時關心對方，「我應該要接那通電話的！真的不知道。真的非常非常抱歉。真的很難過，我一定會遵守約定。愛你，一路好走。」鄭恩宇畢業於東國大學演劇電影學科，2006年透過《Sharp 3》踏入演藝圈，2011年在電視劇《太陽的新娘》中飾演男主角「崔鎮赫」，打開知名度，之後陸續演出《五指》、《陌生人》、《好好長大的女兒荷娜》等多部作品，實力備受肯定。鄭恩宇曾於2012年獲得演技大賞新星獎，2013年再拿下演技大賞特別演技獎；電影方面，於2021年出演《記憶：操縱殺人》，成為其演藝生涯的最後一部作品。如今鄭恩宇驟然過世，演藝圈星友、粉絲痛心不捨，願其回到天堂化作天使。