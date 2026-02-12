我是廣告 請繼續往下閱讀

虛假廣告竟然動到經濟部頭上？ 公平會11日委員會議通過，台灣恆營股份有限公司及社團法人中華三創菁英協會銷售「碳盤查師」課程，並且刊登廣告是「經濟部推動國內150萬企業接受『輔導顧問師』進行專業智慧低碳作業」，但經濟部根本並未推動「150萬家企業接受輔導顧問師」，也無「輔導顧問師」，因此違反《公平交易法》第21條第4項準用第1項規定。公平會說明，台灣恆營股份有限公司及社團法人中華三創菁英協會銷售「碳盤查師」課程，廣告刊載「經濟部推動國內150萬企業接受『輔導顧問師』進行專業智慧低碳作業」，前述廣告宣稱給人印象為經濟部有推動國內150萬企業接受「輔導顧問師」進行專業智慧低碳作業之相關計畫。但經濟部澄清，經濟部及所屬機關推動之產業低碳化相關輔導計畫，並無推動業者所宣稱「150萬家企業接受輔導顧問師」之作法，亦未設置「輔導顧問師」為經濟部認證或推動的職稱。因此，據上述佐證，公平會辦定台灣恆營公司及中華三創菁英協會，違反《公平法》第21條第4項準用第1項規定。考量案關課程廣告期間報名情形及廣告已移除，違法情節尚屬輕微，故予以警示。公平會再次叮嚀，業者製刊廣告，應盡真實表示義務，如果是引用政府機關計畫進行宣傳，應要確保資訊與實際相符，以免因內容與事實不符而觸法受罰。