家裡冰箱角落總塞滿叫外送剩下的麥當勞番茄醬包嗎？先別急著丟進垃圾桶！這些被遺忘的醬料竟是廚房大掃除的神隊友。最近國外清潔達人實測發現，針對最讓人頭痛的不鏽鋼水槽清潔，過期番茄醬的效果竟然比化學清潔劑還驚人，只要簡單「厚敷」一小時，就能讓霧濛濛的水槽瞬間回春，被網友封為最強懶人清潔法。
廢物利用！過期醬包成「除水垢妙招」
每到歲末年終或週末掃除，廚房水槽上那層白白、怎麼刷都刷不掉的水垢總讓人崩潰。根據英國《鏡報》報導，國外社群平台瘋傳一招除水垢妙招，主角竟然是我們吃薯條常剩下的番茄醬。
許多網友抱著半信半疑的心態實測，結果驚為天人。不需要拿鋼刷拼命刷，只要將番茄醬擠在充滿水垢的水龍頭或水槽表面，靜置約一小時（若汙垢較厚可敷一整晚），最後用濕布輕輕擦拭並用清水沖洗，原本黯淡無光的金屬表面立刻亮到可以當鏡子照。記者也親身實測，將這招用在充滿水漬的浴室水龍頭，結果證實「不用刷真的有效」，省力又能消耗囤積的醬包，一舉兩得。
網驚像新買！專家揭紅醬去汙原理
為什麼番茄醬可以除垢？美國居家生活網站《House Digest》分析，這歸功於內含的「醋酸」與「檸檬酸」。
這兩種酸性物質是天然的清潔劑。其中的醋酸成分，正好能瓦解水龍頭旁鈣化的白色水垢，而檸檬酸則是去除金屬鏽斑與氧化痕跡的剋星。兩者結合，剛好能溫和地解決不鏽鋼水槽清潔中最棘手的髒汙，且相比強力酸性清潔劑，番茄醬的酸度適中，較不易腐蝕不鏽鋼表面。
省錢又環保！主婦必學懶人清潔法
下次點速食剩下的番茄醬包，不妨找個小罐子收集起來。遇到水龍頭底部有黃垢、或水槽霧化時，這些過期番茄醬就是最好的幫手。
對於不想花大錢買專用清潔劑的人來說，這招絕對是必學的懶人清潔法。既能減少食物浪費，又能省下購買化學藥劑的費用，重點是成分天然、沒有刺鼻異味也不傷手，絕對是省錢又安心的居家清潔首選。
