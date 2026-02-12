美國民調機構蓋洛普（Gallup）宣布，在追蹤美國總統支持率超過80年後，將停止追蹤美國總統的支持率，終止了這項長期傳統。蓋洛普表示，「這反映了蓋洛普對公共研究方向和思想引領地位的轉變」，否認是遭到川普政府施壓。不過，去年12月蓋洛普公布川普的最新支持率為36％，是歷年的最低紀錄之一，比川普去年2月的47％支持率大幅滑落了11個百分點，當時川普曾怒轟「假民調」應被視為犯罪。
根據《The Hill》報導，對於停止追蹤美國總統的支持率，蓋洛普表示，「我們致力於針對影響人們生活的各項議題與現況，進行長期且嚴謹的研究。這項工作將透過蓋洛普社會系列民調（Gallup Poll Social Series）、《蓋洛普季刊商業評論》（Gallup Quarterly Business Review）、世界民調（World Poll），以及我們在美國與全球的研究項目持續進行」。
蓋洛普強調，「這項改變是蓋洛普持續推動的廣泛計畫之一，旨在讓我們所有的公開工作與公司使命保持一致。我們期待繼續提供符合社會科學最高標準的獨立研究」。當被詢問做出這項決定前，是否曾收到來自白宮或任何現任政府人士的反饋時，蓋洛普說「這是一項純粹基於蓋洛普研究目標與優先順序所做出的策略性調整」。
蓋洛普總統支持度（Gallup Presidential Approval Rating）數十年來一直是媒體衡量大眾對總統施政表現的看法時，最常引用的重要指標之一。
蓋洛普民調顯示，川普支持率自上任後持續下滑，從去年2月時的47％，降至12月的36％，這是蓋洛普自1930年代開始進行民調以來，最低的美國總統支持率之一。前總統拜登在其任期內的平均支持率為42％。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蓋洛普強調，「這項改變是蓋洛普持續推動的廣泛計畫之一，旨在讓我們所有的公開工作與公司使命保持一致。我們期待繼續提供符合社會科學最高標準的獨立研究」。當被詢問做出這項決定前，是否曾收到來自白宮或任何現任政府人士的反饋時，蓋洛普說「這是一項純粹基於蓋洛普研究目標與優先順序所做出的策略性調整」。
蓋洛普總統支持度（Gallup Presidential Approval Rating）數十年來一直是媒體衡量大眾對總統施政表現的看法時，最常引用的重要指標之一。
蓋洛普民調顯示，川普支持率自上任後持續下滑，從去年2月時的47％，降至12月的36％，這是蓋洛普自1930年代開始進行民調以來，最低的美國總統支持率之一。前總統拜登在其任期內的平均支持率為42％。