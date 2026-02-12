我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭恩宇最後貼文是懷念張國榮和艾美懷絲。（圖／翻攝自鄭恩宇IG@eun_woo109）

曾演出高收視韓劇《我唯一的守護者》的南韓男星鄭恩宇（정은우），昨（11）日不幸過世，享年40歲。這突如其來的噩耗震驚南韓演藝圈，目前家屬與經紀公司僅公開喪禮資訊，關於鄭恩宇的確切死因未明，尚未對外透露具體細節。而在消息曝光後，不少粉絲湧入他的社群平台，驚訝發現他生前最後一篇公開貼文，竟是放上香港巨星張國榮與靈魂歌姬艾美懷絲（Amy Winehouse）的照片進行悼念，如今看來更顯唏噓。翻看鄭恩宇的IG，他在生前的最後一則貼文並非分享自己的生活照，而是上傳了張國榮以及艾美懷絲的照片，並在配文中寫下韓文：「」以及「PIR.BG」等字樣。由於這兩位傳奇巨星皆是英年早逝，這段當時看似單純致敬偶像的文字，如今隨著他的驟逝，被外界解讀似乎當時心境已透出端倪，那句「羨慕」更是讓許多粉絲看了鼻酸，感嘆他或許當時已承受著不為人知的痛苦。根據《朝鮮日報》報導，鄭恩宇離世的消息傳出後，與他相識多年的韓國喜劇演員朴瑟琪也在今日悲痛發文。她自責地寫下：「恩宇啊，因為忙著組建自己的家庭和生活，沒能聯繫你，對不起。」朴瑟琪回憶起兩人過去在晨間劇拍攝現場的點滴，提到即便行程忙碌，鄭恩宇總是緊抓著劇本努力研讀，對於她那些瑣碎無聊的話題也總是笑著回應，「那樣愉快地享受拍攝現場的你，依然歷歷在目。」字裡行間充滿對好友的不捨，並祈願他能忘掉所有不好的記憶，在另一個世界獲得真正的幸福。1986年出生的鄭恩宇，2006年透過KBS電視劇《美麗愛情的離別》、《Sharp3》出道，出道20年來參與過《推奴》、《笑吧！東海》、《太陽的新娘》多部熱門戲劇。2018年退伍後，他在收視率極高的國民電視劇《我唯一的守護者》中飾演李章宇的弟弟「王利陸」一角，以不懂事的富二代形象廣為人知。根據《維基百科》，此劇收視率創下大韓民國全國收視率49.4%（AGB全國基準）的成績，成為在2010年代得到近50%收視率的韓國劇集之一。他的靈堂目前設於新高麗醫院殯儀館特2號室，預計將於明（13）日中午12時舉行出殯儀式，長眠於碧蹄昇華院。