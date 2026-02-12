我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國春節消費規模攀升至6年新高，卻未見過往盲目消費的熱潮。泰國商會大學估算，2026年農曆新年期間市場流通資金約達54.2億泰銖（約新台幣54.71億元），年增率約5%。這一波熱度主要受祭祖供品需求與國內旅遊帶動，但物價上漲同時促使民眾轉向精確採買、必要支出的緊縮策略。社會大眾的消費信心亦與選後新政府的經濟藍圖深度掛鉤，預期復甦走勢需待今年第三或第四季方能明朗。泰國商會大學（UTCC）經濟與商業預測中心指出，約25%受訪者期待今年春節更具氛圍，約半數認為與去年持平。選後政局趨於明朗，民眾對未來經濟團隊的組成已有初步輪廓，復甦的預期因此提升。然而，這份情緒更傾向於先觀望、後出手的回溫，尚未轉化為大規模的擴張性消費。調查顯示約43%受訪者規畫祭祖與祭神，但高達七成民眾感受到肉類與水果等供品價格高於往年。部分受訪者增加支出是受物價推升所致，亦有民眾選擇精簡採購，在維持傳統禮節與聰明消費之間尋求平衡。旅遊意願在此次調查中表現強勁。超過九成受訪者規畫國內旅遊，使春節消費延伸至年貨之外。觀光單位亦將農曆新年視為國際客回流的關鍵檔期，預期能帶來可觀的觀光收益，勾勒出一幅「行動更積極、採買更精算」的消費樣貌，在出遊與移動上展現活絡動能，面對核心物資支出卻明顯轉趨審慎。儘管數據創下高點，民眾的心情指數並未同步攀升。超過半數受訪者認為景氣較去年惡化，預期經濟復甦需待今年第三或第四季才趨於明顯。由於新政府預計5月上任，大型刺激措施可能落在下半年，民眾的期待心理與政治時間表緊密掛鉤。泰國消費者信心長期受復甦緩慢與生活成本壓抑，情緒極易受市場利多與利空訊息波動。民眾對新政府的訴求十分明確，補強基礎建設、培育產業動能、強化基層經濟，並升級區域觀光設施以吸引外資。更重要的是加速掃貪與打擊詐騙，這類法治作為將直接影響投資意願。春節期間的54.2億泰銖（約新台幣54.71億元）如同一場大型民意壓力測試，選民願意投入消費，同時也期待看到一套能將短期熱鬧轉化為長期成長穩定性的經濟路線圖。