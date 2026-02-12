我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨長年高舉「非核家園」大旗，如今卻出現政策風向轉動的跡象。總統賴清德上任後，多次對能源議題釋出彈性訊號，行政院長卓榮泰10日更公開表示，政府將在3大原則評估下，全面接觸全球先進的新式核能技術，確保對產業供電穩定的承諾不跳票。相關說法一出，立刻在綠營內外掀起議論，曾在蔡英文政府時期擔任客委會主委的楊長鎮，忍不住痛批：「感到被羞辱！」楊長鎮從2016年出任客委會政務副主委、2020年升任主委，一直到2024年賴政府上任後才卸任。他直言，自己從年輕時便投身反核運動，對於如今政策態度似有轉向，感受格外複雜，並在臉書發文要求政府以正式記者會完整說明所謂「全面」接觸與「新式」核能的具體內容，而非僅以片段訊息帶過。楊長鎮質疑，核廢料最終處置問題是否已有解方？在人口稠密、地質斷層遍布的台灣，選址困境是否突然迎刃而解？他認為，若政策方向真要調整，應提出完整配套與清楚論述，而不是輕描淡寫地對外釋出風向。他坦言，對於一名20多歲就投入反核運動、如今已年逾花甲的人而言，「很難不感到，這生人的被羞辱」，也不禁追問：「非核家園會沒了嗎？」除了在貼文中強烈表態，楊長鎮也在留言區貼出自行草擬的《核子反應器設施管制法》第五條修正草案，主張核電機組必須取得核廢料最終處置場執照後，方可運轉，並呼籲支持者將草案內容轉寄給所屬選區立委或熟識民代，盼透過立法把關能源政策底線。