從戲劇新星到實力派 SBS大賞肯定實力

感情話題曾成焦點 最後身影成追憶

韓國演員鄭恩宇於昨（11）日辭世享年40歲，消息傳出震驚影視圈，根據韓國業界人士透露，其遺體目前安置於新高麗醫院靈堂，並預計於2月13日中午舉行出殯儀式。至於確切死因，相關單位尚未對外公布，家屬方面也保持低調，突如其來的噩耗，讓不少觀眾與圈內人士感到不捨與錯愕。回顧鄭恩宇過往，他曾被譽為戲劇新星，努力磨練演技獲得SBS大賞，而他的私人生活則是與朴韓星相戀最受矚目。鄭恩宇畢業於東國大學戲劇電影學系，自2006年出道後便活躍於電視劇與電影圈，他在2011年主演SBS電視劇《太陽的新娘》，該作成為其演藝生涯的重要轉捩點，逐漸打開知名度，其後參與《五指》、《好好養大的女兒》等作品，穩定累積觀眾基礎與業界口碑，逐步奠定實力派形象。在專業獎項方面，鄭恩宇於2012年獲頒SBS演技大賞新星獎，翌年再度於單幕特輯劇項目拿下特別演技獎，顯示其表演能力受到肯定，這些獎項不僅象徵業界對其潛力的認可，也為他往後的戲劇發展奠定基礎，對不少觀眾而言，他屬於低調耕耘卻實力穩健的演員代表。除了作品表現，鄭恩宇過去與演員朴韓星的一段戀情也曾成為媒體關注焦點，2人交往期間曝光後引發討論，不過隨著時間推移，雙方逐漸回歸各自事業軌道，此次噩耗傳出，也讓不少人回顧其過往點滴，感嘆生命無常。鄭恩宇最後一部公開作品為2021年上映的電影《記憶：操作殺人》，韓國警方與相關單位尚未針對死因做出進一步說明，依韓國演藝圈慣例，後續事宜多由家屬低調處理，外界也以尊重為原則靜待正式公告，這位曾在螢光幕前留下深刻身影的演員，如今畫下句點，令人無限惋惜。