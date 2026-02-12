我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國年初觀光數據呈現出增長與壓力並行的態勢。1月1日至2月8日，泰國累計迎來418.5萬名國際旅客，創造約2070億泰銖（約新台幣2090億元）的消費動能。然而，整體入境人次較去年同期下滑10.77%，反映出市場復甦節奏尚不均衡。未來能否持續吸引中國客群並擴大長程客增量，將是觀光產業回溫的關鍵考驗。根據泰國觀光與體育部2月10日發布的統計，這段期間的入境總量為418.5萬人次。儘管創造了逾2000億泰銖（約新台幣2019億元）的國際支出，但人次縮減逾一成的事實，顯示著觀光市場仍處於人潮雖然回流但整體規模仍待回升的調整期。在客源結構方面，中國以56.9萬人次穩居首位，馬來西亞37.7萬人次與俄羅34萬人次緊隨其後，印度與南韓亦分別貢獻約28.5萬及20.7萬人次。觀光與體育部常務次長娜特麗雅（Nutthariya Thaweewong）表示，入境總量已在2月上旬跨越400萬門檻。特別是中國旅客近五週呈現連續增長態勢，顯示政府推動的免簽與旅遊刺激措施具備初步成效。娜塔莉雅進一步指出，中國旅客的出境偏好正發生位移，目的地正從日本轉向南韓與東協國家。同時，泰國的長程線市場亦出現改善跡象，歐洲與美洲旅客的增加，使整體的入境結構從單一區域客源轉向更為多元的佈局。以單週動能觀察，2月2日至8日共迎來79.6萬人次旅客，較前一週增長4.54%，平均每日入境達11.3萬人次。雖然短期動能回升，但年初累計入境人次的下滑仍引起外界關注。泰國未來的挑戰在於將中國市場回溫的短期動能，有效導向穩定的長程客源增長與更高的旅客消費產值。這項轉型的成敗，取決於泰國能否同步完善安全機制、提升服務品質及補齊航班供給等基礎建設；缺乏結構性優化的支撐，即便是亮眼的入境數據，也極易淪為來去匆匆的季節性短暫反彈。