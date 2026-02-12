我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時，遭吸毒後駕車的陳嘉瑩拖行致死，震驚社會。劉父多次公開表示，自己只求「殺人償命」，懇請法院判處死刑，替殉職的兒子討回公道。案件經國民法官審理後，新北地院11日一審判處陳女死刑。不過，作家「漂浪島嶼」直言，別太樂觀，因為正義不會遲到，但是總會轉彎。新北地院依殺人罪判處陳嘉瑩死刑、褫奪公權終身，宣判瞬間，劉宗鑫家屬當庭下跪痛哭，高喊「謝謝法官」，旁聽席上不少民眾頻頻拭淚，法庭氣氛沉重哀戚。而此案被視為毒駕、酒駕致死案件中，少見改以殺人罪判處死刑的重要指標，全案仍可上訴，二審是否維持死刑仍有變數。作家「漂浪島嶼」則發文表示，女毒犯開車拖死警察，一審判死，死者的老父親高喊「正義不會遲到」；在宣判前，廢死聯盟發出文章，指出判處死刑，全世界廢死同伴都會狂噓倒讚。他指出，廢死聯盟的批評，國民法官應該有聽見，檢察官才求處無期徒刑，國民法庭直接判處死刑，廢死聯盟不無發揮影響，送人上路。不過，「漂浪島嶼」也提醒，一審死刑，別太樂觀，因為台灣殺一人，不會判死刑，就算殺一群人，三審判死，都還能非常上訴逃死，「所以正義不會遲到，但是總會轉彎」。老父親死了苦心栽培的警官兒子，人之本性要求殺人者死，還要風涼世界狂噓倒讚，實在是有助社會憤怒。