泰國「網路言論入罪」再度出現重判案例。曾任改革派團體「進步運動」成員的普魯迪功（Prueitigorn Joe Salakul），因在社群平台發布被認定涉及侮辱與誹謗王室的內容，遭法院合併量刑判處30年徒刑。加上其先前另案已遭判處的20年刑期，總體刑期上看50年，成為近年泰國《刑事法典》第112條相關案件中，刑期長度極其罕見的一例。綜合泰國媒體報導，檢方指控普魯迪功在2021年底至2022年初期間，於X（原推特）發布多則訊息，內容被認定具備誤導性質並可能激化對王室的敵意。法院審酌證據後，認定其行為觸犯《刑事法典》第112條及《電腦犯罪法》相關條款，針對10項指控各判處3年徒刑，合計30年。本案審理期間曾發生棄保情節，法院雖發布逮捕令並處罰保釋擔保人，仍維持宣判程序。普魯迪功的代表律師為目前因另案服刑的知名政治運動人士阿農（Arnon Nampa），宣判當日須由獄方戒護到庭。根據泰國人權律師團（TLHR）說明，普魯迪功於2025年12月已因另案遭缺席判刑20年，本次裁決使累計刑期達50年，屬於該法條施行以來的重刑等級。《刑事法典》第112條為泰國最嚴格的王室誹謗罪，每項罪名成立可處3年至15年徒刑。近年相關案件頻繁搭配《電腦犯罪法》處理網路言論，進一步擴大了法律的適用範圍與刑責深度。聯合國人權專家多次呼籲泰國政府廢除或修正此項規定，認為其與國際人權標準存在衝突。根據TLHR統計，自2020年以來已有數百人因第112條遭起訴，此法條在泰國高度敏感的政治社會氛圍下，仍被視為控管言論的重要工具。這起30年的重判，再次將泰國言論自由與王室保護制度的結構性衝突推向檯面。支持陣營將法律視為維護國家穩定的必要底線，反對者則憂慮「單一貼文換取長年刑期」的現象將引發公共討論的噤聲效應，進而使政治對立轉向更深層的地下化。接下來，普魯迪功的後續上訴程序、法院對棄保及缺席判決的處置方式，以及《刑事法典》第112條與《電腦犯罪法》在國內外壓力下的變動可能，皆已成為檢驗泰國法治透明度與民主韌性的核心指標。