從德州沃斯堡一路延伸至華盛頓特區，19名上座部佛教僧侶歷經108天、約3700公里的艱辛行腳，將「和平」轉化為具體的實踐之路。他們強調這場行動旨在將慈悲與正念帶入日常，抵達華盛頓特區當天吸引了大批民眾沿途靜候致意，全球多國觀眾亦透過網路直播共同見證。這趟「為和平而走」於2025年10月下旬出發，沿途橫跨美國9個州。隊伍中一身赭紅僧袍的身影在東南部公路旁構築成獨特的風景，隨行的救援犬「阿洛卡」（Aloka）更被大眾暱稱為「和平犬」，加速了行腳訊息在社群媒體的擴散。領隊帕那卡拉比丘（Bhante Pannakila）在華盛頓國家大教堂前向群眾宣示，此行旨在喚醒每個人心中本自具足的和平。抵達華盛頓特區後，僧團先於美利堅大學（American University）體育館與民眾深度交流，隨後前往華盛頓國家大教堂舉行跨宗教儀式。現場聚集逾百位僧尼與不同信仰領袖，包含華府主教瑪麗安．巴德（Mariann Edgar Budde）；華盛頓特區市長鮑瑟（Muriel Bowser）辦公室亦發布公告表達敬意。這段征途充滿考驗。去年11月，護送車輛於德州代頓附近遭遇車禍，導致兩名僧侶受傷，其中瑪哈．丹（Maha Dan）比丘不幸面臨截肢。然而，他在行程尾聲坐著輪椅重返隊伍，現場3500名聽眾以起立鼓掌迎接這份堅毅。這幕「永不退場」的精神，成為整段旅程中最令人動容的印記。在華盛頓特區的最後路段，街頭展現出安靜且強大的凝聚力，民眾合十祈禱、高喊讚歎語「Sadhu」，家長亦帶著孩子在路邊觀摩這場和平集結。與此同時，來自斯里蘭卡、泰國、歐洲及加勒比海地區的在線觀看者同步共修，讓和平心念跨越了國界。接下來，僧團計畫走訪國會山莊，並於林肯紀念堂舉行壓軸儀式。隨後轉往馬里蘭州安納波利斯，最後返回德州寺院完成最後6英里的步行結界。寺方發言人強調，這趟旅程傳達的核心極為樸素，將和平落實在每日的步履、言談與待人之道。