農曆春節期間，許多家庭闔家歡樂，但也有人身陷家庭暴力中。根據衛福部統計，我國邁入超高齡社會，老人遭受家庭暴力等保護通報案件數逐漸增加，去年共2.6萬件老人保護通報案件，其中最大宗是（孫）子女對（祖）父母暴力案件占57%，其次是夫妻或伴侶間暴力案件占26%。隨著我國邁入超高齡社會，老人遭受家庭暴力等保護通報案件數逐漸增加。衛福部保護司司長郭彩榕說，65歲的人口數增加，但案件數確實上升，去年也增加2288件。郭彩榕指出，長者受暴仍是晚輩對長輩為多，並以精神暴力為主。按照過往經驗，年假或長假後，老人受暴案件會較多。郭彩蓉指出，可能是受到通報遞延效應。衛福部表示，考量老人可能因失智或失能難以求助，或受傳統文化影響而隱忍不敢求助，鼓勵大眾多關心周遭長輩，若發現長輩身上有不明傷口或神色有異等，可撥打113進行諮詢，使服務資源及早介入，共築社區安全網，協助老人在社區中安全生活。衛福部指出，113保護專線在春節期間持續運作，提供24小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務，有國、台、英、越南、泰、印尼、日等多國語言的電話服務，民眾亦能透過簡訊及網路對談獲得服務。不過，若有危及生命安全之緊急事件，建議立即撥打110報案，以及時制止暴力傷害持續擴大。衛福部呼籲，如果民眾與家人間發生暴力衝突，或發現身旁親友、鄰居遭受家庭暴力威脅，可以撥打113求助或諮詢，一個小動作，可能即時挽救一條生命，需要每一個人的力量、守望相助。