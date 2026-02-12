我是廣告 請繼續往下閱讀

深夜精密作戰！打造樹林通勤新動脈

▲捷運土城樹林線路線長 13.3 公里，共設 13 座車站，工程經費為 770.47 億元。（圖／新北捷運工程局提供dorts.ntpc.gov.tw）

看懂路線圖！橫跨3區的交通大動脈

▲土城樹林線完工通車後，將可串連現有與規劃中的四大捷運線。樹林、迴龍通勤族進台北市區能省下20分鐘通勤時間。（圖／Gemini AI生成）

力拚2031年完工！打造安全通勤新選擇

對於每天往返雙北的樹林通勤族來說，期待已久的「捷運紅利」終於看見具體進展！新北捷運土城樹林線（CQ890標樹林段）於今（12）日凌晨達成重大里程碑，成功完成首跨預鑄U型梁吊裝 。這不僅標誌著工程正式進入肉眼可見的「上部結構」施工期，更意味著距離2031年完工、通勤台北節省20分鐘的便利生活圈，又邁進了關鍵一步 。為了不影響市民白天的交通，這場關鍵戰役選在深夜進行。在捷運局長李政安的坐鎮下，施工團隊利用凌晨時段，將精準吊掛定位 。這看似單純的吊裝，其實是與時間賽跑的精密作戰——團隊必須在短短8小時內，完成風速量測、一機三證檢查等嚴謹前置作業，並趕在天亮前恢復道路順暢 。每一支梁的升空，都代表著捷運高架軌道正一節一節地成形 。從曝光的路線圖可見，土城樹林線不只是一條在地捷運，它將是串聯雙北與桃園的關鍵拼圖。樹林段全長6.6公里，採全線高架設計，共設8座車站 。路線一路行經板橋溪城路、樹林中華路、八德街、大安路，最後延伸至桃園龜山萬壽路與新莊中正路 。這條路線在施工上極具挑戰性，不僅要橫跨，還得跨越台鐵軌道並穿越高鐵高架橋 。但正是因為穿越了這些交通繁忙地帶，未來通車後，將大幅紓解樹林、土城、新莊間的塞車惡夢。目前樹林段的基樁工程已完成40%、墩柱完成25% 。新北捷運局正全力朝向目標衝刺，屆時這條路線將為樹林區市民提供一條便捷的新選擇 。