▲朴昭映如今也是台灣職業排球聯賽桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩成員之一。（圖／翻攝自朴昭映IG@sy030_905）

對比照掀討論 理性聲音浮現

▲朴昭映被指與日本新生代人氣女優瀨戶環奈相似度高達9成。（圖／翻攝自瀨戶環奈X@kanna_seto0510）

啦啦隊經歷豐富 關注度再升溫

▲瀨戶環奈出道時，被譽為「千年一遇的神級女優」。（圖／翻攝自瀨戶環奈X@kanna_seto0510）

韓國職棒三星獅、桃園雲豹飛將啦啦隊韓籍啦啦隊女神朴昭映（박소영）近日在台灣網路論壇掀起話題，原因並非賽場表現，而是被網友發現外貌神似日本超新星女優瀨戶環奈，對比照片在論壇與社群平台瘋傳後，引發大量留言討論，甚至有人直呼相似度高達「9成」，讓她瞬間登上熱搜關鍵字。有網友在PTT表特版貼出兩人照片進行比對，指出朴昭映與瀨戶環奈同樣留著俐落短髮，五官比例相近，尤其是笑起來彎彎的大眼睛與甜美弧度的嘴角，被形容「像同一個模子刻出來」，貼文曝光後迅速累積大量回應，不少人表示若不標示姓名難以分辨，也有人笑稱是「啦啦隊版本」，照片的高相似度成為討論焦點。不過也有部分網友冷靜分析，認為雖然兩人在臉型比例與鼻樑線條上確實神似，但氣質與整體神韻仍有所差異，朴昭映在場邊應援時的活力與笑容，呈現的是運動應援文化的朝氣氛圍；而瀨戶環奈則有截然不同的影像風格，儘管如此，這波「撞臉」話題仍讓網友敲碗希望未來能有同框畫面。現年25歲的朴昭映，曾在南韓多支職棒與職籃啦啦隊擔任核心成員，累積豐富舞台經驗，也被封為「笑眼女神」。2025年她來台加盟桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」，迅速融入台灣應援文化，在球場上的穩定台風與感染力吸引大批球迷支持。她平時也透過社群分享生活日常，與粉絲互動頻繁。此次意外「撞臉」事件，讓朴昭映在台灣的討論度再度提升，而朴昭映目前也是台灣職業排球聯盟桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩的成員之一，不少網友與粉絲都會特地為了她的應援比賽買票，可見其超高人氣。