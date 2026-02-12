我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海今（12）日俗稱的「尾牙」上午在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，現場也擠滿數萬名員工及其家屬，場面十分熱鬧，而活動中輝達執行長黃仁勳再度「現身」會場，驚喜錄製影片感謝鴻海，並對員工致上最誠摯的祝福，董事長劉揚偉也信心喊話，目標今年鴻海營收一定要「大過9兆」，今年再創佳績。劉揚偉表示，去年在大家一起努力的情況下，鴻海營收寫下了8兆元的歷史新紀錄。在此藉這個機會謝謝員工家屬，給同仁全力的支持，讓他們可以在外面全力付出，「我們才會有今天這樣一個成績。」但他也說，過去的已成回憶，未來要做的比過去更好。外面市場、分析師都在預測，鴻海今年營收應該會超過10兆，他強調，今年的目標一定要大過9兆，要做到9兆，同仁們還要繼續努力。他也預祝鴻海的員工家屬們，請給予同仁更大的支持，讓公司今年能夠再創佳績，「你們說好不好？」劉揚偉指出，除了營收創紀錄之外，鴻海在AI伺服器的領域也是世界第一，在全球市佔率約4成以上，這個佳績是非常難得的。活動中劉揚偉還賣關子，與帶幽默地說，這個佳績也不是他說了算，因此，他要請一位最愛台灣的一位美國CEO來跟大家證明，隨即就看見黃仁勳驚喜以影片現身活動現場，他表示，大家好！今天是一個值得慶祝的日子，慶祝共同度過的輝煌一年。對輝達和鴻海而言，這都是創紀錄的一年。十多年來，輝達和鴻海一直如同一個團隊並肩作戰。有了鴻海的支持，輝達才能創造奇蹟，以前所未有的速度生產出世界上最先進的AI超級電腦，輝達和鴻海攜手並進，正處於人工智慧產業革命的核心，引領人類史上規模最大的基礎建設。黃仁勳也言語中充滿感謝與祝福，「我謹代表輝達全體員工，向你們致以衷心的感謝。我們很榮幸能與你們合作，並對我們共同創造的未來充滿期待。祝福你們在馬年年末之際，與好友歡聚一堂，享受美食，收穫好運。」最後，他還不忘再度搬出先前來台時媒體教他的拜年問候語，開心說「大家新年快樂，馬上賺錢！」有消息傳出，不少鴻海員工今早一醒來，手機銀行帳戶突然跳出入帳通知，才驚覺年終分紅已悄悄發放。有基層員工私下透露，今年分紅金額明顯優於往年，甚至有人一口氣領到破百萬元等級，瞬間成為社群熱議焦點。雖然公司未對個別金額證實，但在AI業務強勁成長帶動下，員工實際感受到的「紅利溫度」，也讓劉揚偉喊出的「今年會好很多」，多了幾分真實底氣。