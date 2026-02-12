我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將至，行政院長卓榮泰今（12）日發表歲末談話，他表示，若大家繼續努力，今年人均GDP一定可以達到4萬美元，明年我們渴望最低工資也可以突破3萬元。據發言人李慧芝轉述，卓榮泰在行政院會中表示，下星期就是國人最重要的春節9天連假，今天是農曆年前最後一次行政院院會，感謝各位首長過去一整年在各自工作崗位上非常辛苦，很肯定的、也很自信的跟各位報告，國家正處於最好的發展趨勢跟條件。卓榮泰指出，去年一整年，在國人共同努力之下，8.63%的經濟成長率，讓全世界再一次更重視台灣，昨天股市封關33605點，也是史上最高，國家整體GDP快速成長，人均GDP已經達到39477美元。卓榮泰續指，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行布局，世界的主要大廠，包括輝達、美光也一直在台灣加碼投資，這都是前所未有的情況。卓榮泰提到，若大家繼續努力，今年人均GDP一定可以達到4萬美元，明年我們渴望最低工資也可以突破3萬元，這個目標在過去看似不容易，「只要我們再做努力，目標就在我們眼前」。對於國防特別條例，卓榮泰表示，總統賴清德昨率領三軍司令舉行記者會，呼籲盡速通過國防特別預算，也看到國會露出希望的曙光，他誠摯呼籲，在野黨不要再擋，讓國防預算能夠儘速付委，經過國會合理的審查，請國會善盡責任，才是全民之福；同時，今年度中央政府總預算，也該儘速的審查。對於軍人加薪部分，卓榮泰說，2017到2025這8年間，各項加給和調薪總共調升了27次，其中軍公教通案調薪總計達到14%，不僅完成了23項的加給調升，還包括了國軍裝備的換新、老舊眷舍的改建等，而在2025年國軍的加給調升就高達138億。卓榮泰提到，立法院沒有任何職權，可以侵犯行政院專屬預算權，但立法院通過的法案，行政院向憲法法庭請求釋憲來做解決，一旦憲法法庭裁判合憲，他願意在憲法的精神底下如實編列，而且追溯全數的編列，如果不合憲，也符合了行政院編列預算，立法院只能審議預算，行政院的專屬預算權能夠得到伸張。卓榮泰說，無論是談判、軍購、中央政府總預算，都需要朝野一致對外，這也是國人共同的期待，希望在年後春暖花開能夠重回到議事桌上，讓國會能夠正常、合理的來審查相關的預算，以及未來談判的結果。