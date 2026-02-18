我是廣告 請繼續往下閱讀

0050，若領完紅包開工第一天買進，到年底的報酬率高達38%，遠遠放大原本壓歲錢放在銀行的價值。如果將時間拉長，五年前的紅包至今約成長160%、十年前的紅包至今約成長565%，愈早開始紅包理財效果愈驚人。

農曆春節到，不少父母正煩惱如何替孩子打理壓歲錢，回顧2025年「紅包存股」成績單，以最具代表性的台股ETF「元大台灣50（0050）」為例，若爸媽在蛇年開市第一天替孩子將紅包全數投入，到年底的報酬率38%近四成，驚人的增值幅度已先讓孩子贏在起跑點！孩子們未來也會感謝「媽媽幫我存下未來。」2025年台灣經濟成長率8.63%，改寫近15年新高，其中詢問度最高的若是22年0050剛上市之際，父母就為小孩買進，用這段期間0050報酬率約1500%計算，當小孩大學畢業時，原來的6萬元就已經變成近100萬元，普通的壓歲錢變成孩子的第一桶金、創業基金，甚至是留學深造的夢想門票。法人指出，為孩子理財首重及早開始，剛出生的就可以開證券帳戶，7歲以下的小朋友不用到現場，由父母雙方代理臨櫃辦理；7歲以上則要小孩、父母一起到現場。建議可以把握馬年新春，透過小孩子的第一個證券帳戶，開始投資0050。0050投資台灣上市市值最大的50家龍頭企業，包括台積電、聯發科、中信金、國泰金等，對於忙碌的現代父母而言，不需要花時間鑽研個股，也不必擔心單一公司營運風險，只要買進0050，就等於孩子當台灣頂尖企業的股東，從小累積資產並建立良好的理財觀念。