比特幣價格上週跌破7萬美元，之後展現支撐力道，目前價格在6萬6000美元至7萬2000美元之間來回調整，和去年10月創下的12萬6223美元高點相比，存在大幅落差。對此，知名比特幣大戶、美國軟體公司「Strategy（原名微策略，MicroStrategy）執行長賽勒（Michael Saylor）表示，自己不但沒有賣出比特幣，還在上週又斥資9000萬美元購入1142枚比特幣。賽勒強調會繼續定期增持比特幣，並預言長期來看，比特幣的表現將會超過美股標普500指數的表現。綜合外媒報導，賽勒在《CNBC》財經節目「Squawk Box」上表示，「我們不會賣出比特幣，而是會買入。我預計我們會一直持續每個季度買入比特幣」。展現出對比特幣前景的堅定信心。對於外界猜測，由於近期比特幣價格重挫，Strategy可能將面臨爆倉清算壓力，賽勒駁斥說這些擔憂毫無根據，「完全是杞人憂天」，賽勒強調Strategy擁有健康的資產負債表以及現金儲備，足以抵抗市場波動，且手頭流動性充足，支應未來兩年半的股息和債務都沒有問題。面對比特幣價格近期的劇烈波動，賽勒表示，從長遠來看，比特幣的表現還是會優於其他資本標的，所以不必只盯短期價格波動不放，「如果你的投資期限少於四年，那你實際上就不是資本投資者」。賽勒認為，比特幣在未來4～8年內將跑贏美股標普500指數。但被問到對比特幣年底價格的預期時，賽勒沒有回答。當被追問若比特幣價格持續低迷會發生什麼事時，賽勒說Strategy會進行再融資債務，而不是出清比特幣。截至上週，Strategy共持有71萬4644枚比特幣，總購入成本約543.5億美元，平均每枚比特幣的購入成本約7萬6056美元。若以比特幣最新價格計算，Strategy帳面未實現虧損（浮虧）約已達65億美元。