民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，有民進黨立委近日指控，李貞秀在2025年3月才註銷中國戶籍。陸委會主委邱垂正今（12）日接受電台專訪時表示，若真如此，李貞秀的立委參選資格可能「也有問題」，由於她的參選資格恐怕「有重大爭議」，陸委會將會與相關機關進一步釐清。民眾黨則反嗆，陸委會「回溯追殺」，30萬中配權益沒有受到保障。陸委會副主委梁文傑的妻子、民進黨立委林楚茵日前在社群媒體發文表示，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，這代表她在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，直指依兩岸條例第9-1條規定，她當時並不具備參選資格。邱垂正今日上午接受「POP撞新聞」專訪時表示，李貞秀好像是2025年3月才放棄中國大陸戶籍，按兩岸條例第21條規定，她可能才入籍1年而已，沒有10年，在台灣設籍滿10年才能登記為公職候選人。邱垂正強調，李貞秀如果在2025年放棄中國大陸戶籍之前，同時擁有兩岸「雙重戶籍」，也就是同時有台灣戶籍，但中國大陸戶籍並未放棄，她在2023年11月登記為民眾黨不分區立委，「她的參選資格可能也有問題」。對此，民眾黨立院黨團痛批邱垂正上廣播專訪時竟自曝其短，完全暴露其尸位素餐，對主管業務完全不熟悉，更刻意誤導社會大眾。過去中配透過婚嫁或依親來台，要先在台灣居住滿6年後才可依法取得台灣「戶籍」與「身分證」，而要取得參政權（被選舉權），更需要在設籍滿10年後；也就是原中國大陸籍新住民要取得在中華民國的參政權，條件比其他國籍更加嚴格、而非寬鬆。民眾黨指出，且中配來台初設戶籍登記、取得中華民國護照後，就已經被要求註銷對岸戶籍，也就是只能有「單一戶籍」。但去年（114）內政部突然要求數萬中配再補件重新證明，許多人因為來台多年證明遺失只能再跑一趟，也有因疾病或政治因素無法返回中國大陸者，最後改用切結方式處理，而內政部也照單全收。依法論理，無論陸籍新住民是補繳或切結，其在台灣的「年資」與相關權利，都是以取得身分證或設籍台灣的那一年計算，絕非邱垂正口中2025年。民眾黨反問邱垂正大，按照您天馬行空的邏輯，去年全台有補繳證明的11,868名中配，許多人設籍台灣早已滿10年、20年，難道他們在2025年補繳之前的年資都不算數？過去每一次投票、參政、擔任軍公職都是非法？難道他們在台灣的年資要「開始重新累積」，才能享有在台灣應考試、服公職的權利？民眾黨痛批邱垂正混亂的法學觀，不當曲解中華民國法律，擔任陸委會主委已毫不適格。邱垂正為了配合內政部長劉世芳的政治操作，不惜違背自己的職權和良知，把30萬以上的陸籍新住民之公民權當作政治籌碼，把陸委會主委變成政治打手，以錯誤資訊與不實言論誤導主持人和混淆群眾視聽，邱垂正還好意思誇口對新住民一視同仁？民眾黨要求邱垂正明確回答以下問題：「依照您在節目中說法以李貞秀為例，則去年有上萬名補繳證明的中配，其在台身分『年資』與相關權利（投票、任考試、公職等資格）是否比照您對李貞秀的認定，皆是從2025年重新計算？全部都要回溯追殺？」