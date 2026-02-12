我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於撞擊力道大，鍾男駕駛的休旅車車頭幾乎全毀。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區昨（11日）下午2時55分許發生一起車禍意外，一名59歲鍾姓男子駕駛休旅車行經濟南路三段37號時，過程中不慎恍神導致方向盤轉動過大，車輛行駛到一半突向右偏移，直直撞上變電箱，導致車頭受有嚴重凹陷，幾乎全毀。所幸並無造成人員傷亡，詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。據了解，這名59歲的鍾姓男子當時駕駛休旅車準備返回公司，怎料，行經至台北市大安區濟南路三段37號時，疑似因恍神、方向盤轉動過大，車輛突失控向右偏移，而後直接撞上放置在路旁的變電箱。由於撞擊力道大，休旅車向後彈跳才停下，整輛車直接打橫在車道上。警方獲報到場後，發現休旅車車前頭有嚴重毀損情形，另變電箱柱表面些微受損。救護人員初步檢視後，鍾男並無大礙，經觀察無酒味酒容未酒測。對此，大安分局呼籲，駕駛人上路前應注意自身健康狀況，如有精神不濟或身體不適切勿勉強上路，尤其年節將至路上採買人潮眾多，若因此發生事故恐危害其他用路人安全。